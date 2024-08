https://noticiaslatam.lat/20240823/criticas-del-embajador-de-eeuu-a-reforma-judicial-expone-un-esquema-de-presion-contra-mexico-1157004716.html

Críticas del embajador de EEUU a reforma judicial expone un "esquema de presión" contra México

Sputnik Mundo

23.08.2024

2024-08-23T22:24+0000

2024-08-23T22:24+0000

2024-08-23T22:48+0000

américa latina

política

ken salazar

andrés manuel lópez obrador

méxico

canadá

eeuu

poder judicial

📈 mercados y finanzas

t-mec

"Primero fue con el tema de la detención de Ismael Mayo Zambada y, ahora, con la reforma al Poder Judicial. [Los dichos de Salazar] reflejan el fortalecimiento de un esquema de presión sobre los procesos de cambio en México y, en última instancia, que quienes en algún momento pudieron verse beneficiados con la corrupción en [el sistema judicial], ahora tratan de detener [la iniciativa]", indica en entrevista para Sputnik.Esto va en línea con lo señalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el mensaje de Salazar estadounidense como "desafortunado e imprudente" e, incluso, mandó una nota diplomática al Gobierno de EEUU para protestar por esta acción.El 22 de agosto, Salazar publicó un comunicado en el que hizo énfasis en las secuelas que causaría la aprobación de la reforma al Poder Judicial mexicano, que presuntamente "representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México" y una afrenta a la relación comercial entre ambas naciones.Esto coincide con el paro de labores que, desde el 19 de agosto, llevan a cabo tanto trabajadores administrativos del Poder Judicial mexicano como jueces y magistrados de todo el país, en contra de la iniciativa presentada por López Obrador para modificar este sector y donde, entre varios aspectos, se expresa la elección, a través del voto, de sus integrantes.Cambios en el discursoLa postura del embajador estadounidense sobre la reforma al Poder Judicial en México no siempre fue así. El 13 de junio de 2024, dijo en conferencia de prensa que ese tema solo le correspondía a la población del país latinoamericano.Un mes después, el diplomático estadounidense comentó que, además de un sistema judicial fuerte, este necesitaría recursos suficientes para operar con eficiencia.El viraje en el discurso, de acuerdo con la internacionalista y docente en la UNAM, Adriana Estefany Carbajal, también está relacionada con la postura que entes internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han tenido sobre el tema."No es coincidencia que ocurra cuando desde la ONU y el Colegio de Abogados de Nueva York estén haciendo cuestionamientos referentes a esta reforma, especialmente en la elección por vía popular de las personas juezas y magistradas", refiere en una entrevista para Sputnik.¿En verdad peligra el lazo comercial?En su comunicado, Salazar hizo referencia al vínculo comercial entre México y Estados Unidos, subrayando la revisión del acuerdo comercial T-MEC, que sostienen ambas naciones, en conjunto con Canadá. Las mesas de trabajo sobre esta materia iniciarán el año próximo y, en 2026, se decidirá si se continúa en él o se concluye.Los cuestionamientos en el sector económico también fueron hechos por Graeme Clark, embajador de Canadá en el territorio mexicano. El diplomático reconoció que los inversionistas de esa nación están preocupados por las posibles modificaciones a los organismos judiciales. "[Los empresarios] solo quieren estabilidad", aludió ante la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham). Como respuesta a este discurso, el mandatario mexicano también enviará una nota diplomática al Gobierno encabezado por Justin Trudeau.En este sentido, el doctor en ciencia política por la UNAM, Tomás Milton Muñoz Bravo, señala que una de las principales preocupaciones para EEUU tienen que ver con sus inversiones, por lo que se podrían esperar modificaciones en el T-MEC.No obstante, de acuerdo con Rojas y Carbajal, a pesar de estos posibles ajustes en el acuerdo comecial trilateral, es imposible que se rompa la cercanía comercial entre México y Estados Unidos, incluyendo lo relacionado con el T-MEC."Es imposible; sería un escenario caótico. Lo que sí puede ocurrir es que pongan nuevas cláusulas y restricciones en el ámbito político. A la par, habría menores calificaciones por parte de las agencias [especialistas en la materia] y menor confianza por parte de las compañías estadounidenses y de otras naciones", precisa la internacionalista.Lo que sigue entre las tensionesPor el momento, el Gobierno mexicano ya actuó en el ámbito diplomático contra EEUU. Asimismo, la mandataria electa del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum, también contestó a Salazar, al mencionar en redes sociales que, en gran parte de los estados que conforman a la nación norteamericana, los jueces se designan por voto popular.De igual manera, el excanciller mexicano y futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recordó que el jefe de Estado de EEUU, Joe Biden, también analizar modificar el Poder Judicial de su nación por una supuesta "crisis ética"."A Ken le sugiero que cada quien haga los cambios que necesitan. Pero si en ambos [países] se está planteando [un ajuste], es que hay necesidad de hacerlo, cada quien en su fórmula. Nosotros no vamos a comentar la propuesta del presidente Biden", aseveró durante un encuentro con inversionistas en Morelos, estado en la zona central de México.Muñoz Bravo expresa que una de las acciones que México debe tomar en cuenta antes de la dictaminación y posible aprobación de la reforma al Poder Judicial son los acuerdos comerciales que sostenga con naciones distintas a EEUU y Canadá. "Sería muy interesante ver cómo podría, si se aprueba la iniciativa, conciliar los compromisos internacionales, especialmente en cuestiones de derechos humanos [y seguridad]", analiza.Ante este escenario, el también docente de la UNAM considera que deberían suspenderse temporalmente la discusión y visto bueno de la reforma o, en su defecto, que se genere una controversia constitucional al respecto.Mientras tanto, Carbajal apunta a que el Gobierno mexicano sea aún más transparente en los detalles de la propuesta, ya que "el país [latinoamericano] sí necesita una reforma, pero requiere tener una visión integral, que no dé pie a verse impuesta por el Ejecutivo. Esto brindará certeza [a quienes rechazan esta medida]".Para concluir, Rojas, quien también es profesor en la UNAM, pondera que lo ideal es seguir la estrategia de Sheinbaum, es decir, tranquilizar a los mercados con la demostración de cómo será realmente la implementación de los ajustes en el Poder Judicial, a la par de un avance más certero en la materia.De esta forma, "la realidad misma será la que nos diga, a la distancia, que no era solamente un cambio necesario, sino urgente, para mejorar la vida económica, política" y social del país, finaliza.

méxico

canadá

eeuu

2024

