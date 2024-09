https://noticiaslatam.lat/20240902/putin-declara-que-la-incursion-ucraniana-en-kursk-no-ha-frenado-el-avance-ruso-en-el-donbas-1157215785.html

Putin declara que la incursión ucraniana en Kursk no ha frenado el avance ruso en el Donbás

Putin declara que la incursión ucraniana en Kursk no ha frenado el avance ruso en el Donbás

KIZIL, RUSIA — La incursión del Ejército ucraniano en la región de Kursk no consiguió frenar el avance de las tropas rusas en el Donbás, declaró el presidente... 02.09.2024, Sputnik Mundo

"El objetivo principal que se planteaba el enemigo era frenar nuestra ofensiva en las áreas principales del Donbás, pero no lo han conseguido. Al contrario, hace tiempo que no avanzábamos a ese ritmo en el Donbás", destacó Putin al reunirse con alumnos de una escuela secundaria de la ciudad de Kizil, cerca de la frontera con Mongolia adonde viajará al día siguiente.El presidente ruso subrayó que "ya no se trata de avanzar 200 o 300 metros".El mandatario ruso agregó que habrá que vérselas con esos criminales ucranianos que han incursionado en la región de Kursk y están intentando desestabilizar la situación en las zonas fronterizas. Una de las razones detrás de esa incursión armada, destacó Putin, es la renuencia del actual Gobierno ucraniano a derogar la ley marcial y convocar elecciones presidenciales. Putin volvió a declarar que Moscú no puede tolerar la aparición de estructuras hostiles cerca de las fronteras rusas."Estamos defendiendo a las personas que viven en el Donbás y nuestro futuro común, el futuro de Rusia. Porque no podemos permitir la creación de estructuras hostiles cerca de nuestro territorio", subrayó, explicando los objetivos de la operación militar especial que Moscú continúa desde el 24 de febrero de 2024.El pasado 6 de agosto las tropas ucranianas iniciaron la incursión armada en la región de Kursk y ocuparon varias áreas, lo que provocó el desplazamiento de más de 130.000 civiles para el día 22. Desde el 9 de agosto, la región vive una situación de emergencia de nivel federal. Vladímir Putin prometió una digna respuesta a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y volvió a declarar que Rusia lograría todos los objetivos de la operación militar especial en Ucrania. Desde que comenzó la incursión, Ucrania perdió en la línea de operaciones de Kursk hasta 8.500 militares y cientos de blindados, entre ellos 80 carros de combate, destaca el Ministerio de Defensa ruso. Putin: No hay países hostiles hacia Rusia, hay élites hostilesAl mismo tiempo, el presidente ruso destacó que las economías occidentales están bien avanzadas y tienen altas tecnologías y agregó que Rusia tiene que aprender de ellas. En este sentido, Putin aseguró que "no se pierden los contactos" con estos países a pesar de los esfuerzos de las élites hostiles.

