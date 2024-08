https://noticiaslatam.lat/20240829/rusia-ve-irrelevantes-las-negociaciones-con-ucrania-tras-ofensiva-de-kiev-en-kursk-1157144941.html

Rusia ve irrelevantes las negociaciones con Ucrania tras ofensiva de Kiev en Kursk

Rusia ve irrelevantes las negociaciones con Ucrania tras ofensiva de Kiev en Kursk

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia siempre estuvo dispuesta a negociar una solución al conflicto ucraniano, pero, tras la ofensiva de Kiev en la provincia rusa de Kursk... 29.08.2024, Sputnik Mundo

El canciller recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó una iniciativa de paz en junio, "después de que todas las iniciativas y acuerdos anteriores fueran destruidos y saboteados por el régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales".También aseguró que Moscú sigue de cerca el debate en Occidente sobre la cuestión ucraniana. En su opinión, la coalición occidental tiene la seria intención de cumplir las instrucciones de Estados Unidos e infligir una derrota estratégica a Rusia, tal y como estipulan los documentos doctrinales de la OTAN. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Kiev, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.El pasado 6 de agosto las tropas ucranianas iniciaron una incursión armada en la región rusa de Kursk y ocuparon varias áreas, lo que provocó el desplazamiento de más de 130.000 civiles para el día 22. Desde el 9 de agosto, la región vive una situación de emergencia de nivel federal.

