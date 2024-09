https://noticiaslatam.lat/20240902/amlo-dice-que-amparos-contra-reforma-judicial-son-una-invasion-a-las-tareas-del-congreso-mexicano-1157222974.html

AMLO dice que amparos contra reforma judicial son una "invasión" a las tareas del Congreso mexicano

AMLO dice que amparos contra reforma judicial son una "invasión" a las tareas del Congreso mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que los amparos interpuestos por jueces locales para frenar la discusión, y posible aprobación de... 02.09.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano subrayó que los amparos interpuestos no son válidos, debido a que no proceden, esto según las leyes actuales."No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo", aseveró.El fin de semana, los jueces de los estados de Morelos (centro del territorio mexicano) y Chiapas (sur) concedieron dos suspensiones para frenar la discusión y posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, misma que en este momento se encuentra en el pleno de la Cámara de Diputados (Cámara baja)."Ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que quedó en resguardo, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo a la luz de las inconformidades de los quejosos, la legalidad de las modificaciones propuestas al no haberse materializado", se lee en la suspensión provisional que determinó la jueza de Morelos.A pesar de estos amparos, el coordinador del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara baja, Ricardo Monreal, aseguró que la mayoría de los políticos que conforman la nueva LXVI Legislatura opinó que es "una franca intromisión"."Es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ni ente ajeno al Poder Legislativo", expresó el 1 de septiembre en una conferencia dada luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.Además, el legislador informó que el 3 de septiembre se discutirá y votará en lo general la reforma judicial, mientras que al día siguiente se hará la votación en lo particular. De aprobarse en esos días, la iniciativa será enviada al Senado de la República (cámara alta) para su posterior valoración.

