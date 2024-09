https://noticiaslatam.lat/20240901/estudiantes-y-lideres-opositores-marchan-en-la-cdmx-contra-de-la-reforma-judicial-de-amlo-1157209600.html

Estudiantes y líderes opositores marchan en la CDMX contra de la Reforma Judicial de AMLO

01.09.2024

La marcha, que comenzó a las 9 de la mañana de este domingo 1 de septiembre, fue convocada por estudiantes de varias universidades, como la Ibero, la Facultad de Derecho de CU, UNAM FES Acatlán, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Tecnológico de Monterrey, La Salle y el CIDE.Esta movilización, que tiene como objetivo mostrar el descontento del alumnado con respecto a la iniciativa oficialista para reformar el Poder Judicial, llega tres días después que un contingente de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —la universidad pública más importante del país— marcharan de Ciudad Universitaria al Consejo de la Judicatura Federal para demostrar su rechazo al proyecto.En la protesta también participan miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como también trabajadores independientes del sector judicial y civiles.Además, varias figuras políticas, como Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición opositora en las pasadas elecciones presidenciales de junio, y Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE y habitual crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, participaron de la marcha."El #PoderJudicial no va a caer, no va a caer!", escribió Gálvez, quien fue derrotada por la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum por más de 32 puntos, en su cuenta personal de X.La manifestación se realiza el mismo día y en el mismo horario que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su sexto y último Informe de Gobierno en la plancha del Zócalo capitalino.En su discurso, el saliente mandatario defendió precisamente su proyecto de reforma al Poder Judicial, que incluye entre otros puntos la elección de ministros y magistrados federales por voto popular.Antes de lanzar esa pregunta, el gobernante pidió a la multitud que levantaran la mano quienes pensaran que es mejor que a los ministros los elija el presidente y los senadores, como en la actualidad. "No veo a nadie", dijo sobre esa pregunta el gobernante, ante miles de seguidores que acudieron a su último mitin nacional celebrado en la plaza principal del Zócalo, frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.

