"Cinismo histórico": la UE compra oro ilegal de Brasil mientras predica sostenibilidad

Un estudio reveló que el 94% del oro brasileño comprado por la Unión Europea proviene de zonas con riesgo de minería ilegal. Varios expertos compartieron con... 30.08.2024

Los países de la Unión Europea importaron un total de 1.665 kilogramos de oro de Brasil en 2023, por un valor de más de 17,5 millones de dólares. De ellos, es probable que 1.543 kilos, cerca del 94% del total y equivalentes a casi 16,5 millones de dólares, sean de origen ilegal, según una investigación publicada por el Instituto Escolhas.Alemania es el principal destino de este oro de dudoso origen. El país centroeuropeo es responsable de 1.289 kilos (13,8 millones de dólares) del oro exportado a la UE. Otros países que figuran en la lista son Italia, la República Checa y Portugal.La directora de investigación del Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues, explica a Sputnik que en los estados del norte de Brasil, de donde proviene la mayoría del oro, predominan los denominados garimpos, o minas de oro, un método de extracción difícil de inspeccionar.¿Cómo se extrae el oro en Brasil?Hay dos métodos principales de extracción de oro en Brasil que son la minería de garimpo y la minería subterránea. Para llevar a cabo ambas, hay que obtener permiso de la Agencia Nacional de Minería (ANM).La primera está más extendida en los estados del norte. Realizado de forma más artesanal, el garimpeiro trabaja el mineral de oro presente en la superficie de la tierra, separando el elemento de los demás metales mediante el uso de mercurio.El propio Gobierno federal caracteriza la actividad como un sistema de extracción de sustancias minerales que, por su "pequeño volumen y distribución irregular, no justifican la inversión en trabajos de investigación".La segunda, en cambio, suele ser realizada por grandes empresas, tiene un carácter más industrial y se concentra en los estados de Minas Gerais, Bahía y Goiás.Aunque de menor escala, el garimpo rivaliza con la minería industrial en términos de producción. Actualmente, Pará (norte del país) es el segundo mayor productor de oro de Brasil, solo superado por Minas Gerais.¿Cómo se 'lava' el oro?Extraído legal o ilegalmente, el oro puede seguir varios caminos, como acabar en manos de un gran empresario aurífero o ser "pulverizado", explica el coordinador del Laboratorio Amazonia, Ilegalidades y Violencias (LAIV) e investigador del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), Rodrigo Chagas.En la segunda opción, el oro es utilizado como moneda por los residentes locales, desde los salarios en las minas hasta el pago en el comercio y los servicios en las ciudades (eso incluye las pequeñas transacciones hasta su uso en la prostitución y el tráfico).Uno de los problemas del oro ilegal, señala Chagas, es que también puede reinvertirse en otras actividades ilegales.Este ciclo económico de la extracción de oro es lo que dificulta rastrear su origen, subraya Larissa Rodrigues. Esto significa que el mineral procedente de un estado como Pará, donde hay más permisos de minería, "no es necesariamente ilegal, pero es de alto riesgo"."Pasa por las manos de una persona, pasa por las manos de otra, pasa al piloto del avión, al tipo de la gasolina, hasta que llega al DTVM", manifiesta la investigadora.La Distribuidora de Valores Mobiliarios (DTVM) es una institución autorizada por el Banco Central para intermediar activos financieros y valores mobiliarios, como acciones y materias primas, es la última etapa en la limpieza del origen del oro ilegal.Para ser exportado, todo el oro debe pasar por un DTVM. Es entonces cuando se declara a las autoridades el origen del oro. Hasta mediados del 2023, en Brasil estaba en vigor la "regla de la buena fe", por la que el vendedor del oro declaraba por sí mismo la mina de la que había obtenido el mineral.Esto significaba que, al vender a un DTVM, bastaba con anotar el origen del metal como mina legal para que ese oro fuera considerado legal."La regla de la buena fe era absurda. Puedes tener buena fe para un carrito de perritos calientes", dice Chagas.Detalla que con el oro, que es un metal extremadamente estratégico, se puede transportar una gran cantidad de valor con una pequeña cantidad, y esto, obviamente, tiene que estar bajo un control muy estricto.Además de venderse al DTVM, el oro brasileño también puede transportarse a otro país a través de las fronteras terrestres, como las Guayanas, Surinam o Venezuela, y ser lavado allí.'Sostenibilidad' europeaLos dos expertos consultados por Sputnik destacan el fin de la regla de buena fe como un paso importante para frenar la minería ilegal. Los datos del Instituto Escolhas muestran una caída de aproximadamente el 30% en las exportaciones brasileñas entre 2022 y 2023, y esto en un contexto de altos precios del oro.Sin embargo, esto es solo un comienzo y, aunque medidas como una mejor protección de las fronteras son claramente necesarias para frenar el contrabando, existen recursos regulatorios que ayudarían aún más a dificultar la minería ilegal como actividad económica.En 2021 entró en vigor en Europa el Reglamento sobre Minerales de Conflicto, que impone a los importadores la obligación de llevar a cabo la diligencia debida para garantizar que los minerales importados no proceden de zonas de riesgo o conflicto.Sin embargo, para el Instituto Escolhas hay falta de transparencia al respecto del reglamento. Por ejemplo, los controles solo son aplicables a las importaciones que alcancen un volumen mínimo anual de 100 kilogramos en el caso del oro, lo que es fácilmente eludible por los comerciantes que quieren evitar la normativa.La directora de investigación del instituto sostiene que, por otro lado, Brasil también debería tener un mayor control sobre el origen de cada oro extraído en su territorio. En su opinión, al país le falta un sistema de rastreabilidad obligatorio.El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Williams Goncalves, recuerda que la Unión Europea plantea grandes exigencias medioambientales a Brasil, entre ellas la protección de la Amazonia.La cuestión ha sido incluso el mayor impedimento para la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que quiere imponer nuevas exigencias de protección medioambiental, pero no ofrece contrapartidas propias.Para Goncalves, ese ha sido "el comportamiento de los europeos a lo largo de la historia". Esto se puede ver en la Amazonia a través del discurso intransigente de defensa de la selva por parte de los países europeos que, al mismo tiempo, se benefician materialmente de la explotación de la selva, ya sea del contrabando de oro o de la biodiversidad "que puede dar lugar a avances científicos".

