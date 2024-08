https://noticiaslatam.lat/20240806/la-carrera-por-el-artico-podria-invalidar-la-vida-en-la-tierra-1156660658.html

La carrera por el Ártico podría "invalidar la vida en la Tierra"

La carrera por el Ártico podría "invalidar la vida en la Tierra"

06.08.2024

El Ártico solía ser una región pacífica, pero esto cambió tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en el punto de contacto entre las dos potencias mundiales: la Unión Soviética y Estados Unidos, compartió a Sputnik el experto en relaciones internacionales desde la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Pedro Silva.En este contexto, advirtió que la contienda desenfrenada en la región podría tener graves efectos colaterales para la vida en la Tierra.El segundo y decisivo paso que consolidó la disputa territorial en la región, en opinión de Silva, se produjo en 2008, cuando un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el 13% de las reservas de petróleo y el 30% de las de gas natural inexploradas del planeta se encuentran bajo el hielo ártico. Desde entonces, continúa, el Ártico ha desempeñado un papel estratégico, especialmente cuando en la región se descubrió la existencia de yacimientos de minerales de tierras raras, necesarios para la transición a las nuevas fuentes de energía.A diferencia de la Antártida, el Ártico no posee tierra firme y está formado por una serie de capas de hielo con aguas saladas. Su plataforma continental es objeto de disputa debido a los recursos naturales que permanecen intactos bajo la placa glaciar.Esto anima a potencias como EEUU a ampliar arbitrariamente los límites de su plataforma continental en el Ártico para asegurarse recursos en el lecho marino, compartió Silva.El experto recalca que actualmente el principal agente de la política internacional sobre la región es el Consejo Ártico, organización intergubernamental fundada en 1996, que cuenta con ocho Estados miembros permanentes, que son los países árticos: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia.De acuerdo con Silva, el organismo es un "club muy cerrado", formado en su mayoría por países de la OTAN, mientras que "cualquier otro país que quiera entrar, entra como observador, que no tiene derecho a voto". Por ello, prosigue, se observa cada vez más en el Consejo Ártico "una polarización muy clara en la línea OTAN-Rusia", incluida la militarización de la región."Hoy en día, prácticamente todos los miembros del Consejo Ártico son la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro. No hay ningún país miembro que no pertenezca a la OTAN o que no sea Rusia", precisa.A consecuencia de esa rivalidad, aumenta el grado de explotación de la región, lo que, a su vez, no puede, sino repercutir en el estado del medio ambiente a escala planetaria e incluso acabar con la vida humana en la Tierra, advierte el analista."Si la explotación del Ártico continúa como ahora, nos encontraremos en una situación muy grave, porque cualquier extracción, tanto de hidrocarburos como de minerales, implica un aumento de las emisiones locales, e incluso sin ellas, el Ártico ya se está calentando entre dos y cuatro veces más rápido que el resto del planeta", asegura.Asimismo, Silva manifestó de que la carrera por los recursos del Ártico "se hace de forma irresponsable", o sea, "como si fuera una mera carrera: quien llega primero, gana y se lo lleva". Como un ejemplo de los cambios ocurridos en la región, Silva indicó que la navegación en el Ártico, sin necesidad de utilizar buques rompehielos, ya se ha vuelto viable debido al calentamiento global.Además del propio deshielo del Ártico, un factor que potencia el calentamiento global, el aumento de las navegaciones por la zona, a su vez, también está contribuyendo al derretimiento del hielo en la región.Esto se debe a que el hielo marino absorbe no solo agua, sino también gases de efecto invernadero, que acaban liberándose a la atmósfera cuando el hielo se derrite, aclaró el catedrático.No obstante, según Silva, la incorporación de China y la India al Consejo Ártico como miembros observadores, aunque sin derecho a voto, crea un contrapeso al eje del citado consejo, reduciendo la rivalidad en la región y mitigando su impacto medioambiental. Además, eso aumenta la presencia de los BRICS en la organización. Brasil, por su parte, también está interesado en formar parte del Consejo, como señaló a principios de 2024 el embajador brasileño en Rusia, Joao Baena Soares. A la pregunta de si la estatal brasileña Petrobras, con su amplia experiencia en la exploración de petróleo en aguas profundas, podría aportarla en caso de recibir la oportunidad de participar en la exploración, Silva comentó que antes de 2014 había varias compañías occidentales trabajando en asociación con las rusas Gazprom y Rosneft en la exploración de la región. Sin embargo, estas asociaciones terminaron tras el estallido del conflicto ucraniano y en este contexto, el experto opina que hay margen para que la compañía brasileña reciba tal oportunidad algún día.

