"Nos importa un bledo sus comentarios": Caracas responde a la UE por rechazar legitimidad de Maduro

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) tomó la decisión de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente democráticamente electo tras las elecciones de... 29.08.2024, Sputnik Mundo

"(Nicolás) Maduro seguirá siendo presidente de hecho, pero no reconoceremos su legitimidad democrática basada en los resultados de las elecciones que no pueden ser verificados", dijo Borrell tras una reunión informal de los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Bruselas. Tras esto, el canciller venezolano, Yvan Gil, calificó de "desvergonzado" al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y sentenció que el bloque lleva años al borde del colapso."El desvergonzado Borrell, el mismo que tiene años llevando al borde del colapso a la Unión Europea, el que se arrodilla ante la masacre y genocidio en Palestina y el que fracasó promoviendo un payaso como Guaidó en Europa, ahora pretende desconocer las instituciones democráticas de Venezuela", escribió el funcionario en su cuenta de X. Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio y, según los datos del Consejo Nacional Electoral, el actual mandatario, Nicolás Maduro, resultó reelecto al lograr el 51,95% de los votos frente al opositor Edmundo González con el 43,18%. Washington, sin esperar a los resultados del recuento y posterior auditoría de los votos, pidió a la comunidad mundial que reconozca al líder opositor González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales, "dadas las claras evidencias". Los legisladores de EEUU y la Unión Europea, que supervisan las relaciones internacionales, han amenazado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con "rendir cuentas" si no renuncia voluntariamente a sus poderes como jefe de Estado tras las pasadas elecciones, calificando los resultados de la votación de fabricados. En contraste, Rusia, China, Cuba, Irán y otros países aplaudieron los resultados electorales en Venezuela. En recientes declaraciones, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó la incoherente política exterior de EEUU y sus aliados respecto a Venezuela.

