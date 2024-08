https://noticiaslatam.lat/20240829/vencimos-al-fascismo-maduro-celebra-la-victoria-del-pueblo-venezolano-en-la-gran-marcha--videos-1157134957.html

"Vencimos al fascismo": Maduro celebra la victoria del pueblo venezolano en la Gran Marcha | Videos

"Vencimos al fascismo": Maduro celebra la victoria del pueblo venezolano en la Gran Marcha | Videos

Sputnik Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó la Gran Marcha por la Victoria Popular en Caracas, conmemorando un mes de la victoria del pueblo frente a... 29.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-29T03:30+0000

2024-08-29T03:30+0000

2024-08-29T03:30+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

política

📝 reportajes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157135299_0:102:1024:678_1920x0_80_0_0_a55ebbab58cdb2bf2946cdd7c5fa3694.jpg

Maduro agradeció al pueblo venezolano la batalla que se ha librado en las últimas semanas, afirmando que "la verdad y el amor de la inmensa mayoría de este pueblo" han triunfado. Además, cuestionó qué hubiera pasado si en los días 29, 30 y 31 de julio se hubieran impuesto lo "la violencia y los criminales" en el país. "Cada paso que damos es para todos y para todas. Para una Venezuela que ama, que cree", expresó."Si algo pide el pueblo de Venezuela es más trabajo, mejor trabajo, más cambio y que se profundicen los procesos que nos lleven a superar los problemas derivados de la guerra económica, de las sanciones", añadió. Maduro se lanza contra MachadoEl presidente de Venezuela se refirió a la dirigente opositora María Corina Machado, afirmando que "quedó espichadita" porque "vive de la mentira, del ego" y cree que con el apoyo de Estados Unidos es suficiente. En ese sentido, aseguró que el pueblo venezolano le dio "nocaut" a los satánicos.Maduro también criticó a otros dirigentes opositores como Henrique Capriles, Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes, dijo, han engañado repetidamente a sus seguidores con falsas expectativas y manipulaciones. Llamó a los venezolanos a unirse y no dejarse engañar más.Defensa de la soberaníaEl mandatario defendió la soberanía de Venezuela y rechazó injerencias extranjeras en asuntos internos del país. Cuestionó que se pretenda "dictar normas a Venezuela" y que el país esté "tutoriado" por potencias extranjeras.Asimismo, criticó la postura de Estados Unidos y otros países que han cuestionado procesos electorales en Venezuela, Brasil y otras naciones, afirmando que carecen de moral para hacerlo. Recordó casos como las elecciones de 2020 en Estados Unidos, donde Donald Trump denunció fraude sin pruebas, o las de Brasil en 2022, donde Jair Bolsonaro no reconoció su derrota."Nosotros solo dijimos respetamos las instituciones brasileñas y Brasil resuelve sus asuntos internamente, como debe ser", dijo sobre la postura de Venezuela ante la crisis política en ese país. "Esta patria nos pertenece"Maduro hizo un llamado a la unidad de los venezolanos en torno al proyecto bolivariano, resaltando que tienen "la razón, la verdad histórica, el proyecto de país potencia" y cuentan con el apoyo del pueblo y de las Fuerzas Armadas."Tenemos moral para convocar a la unión, para consolidar la independencia, para consolidar la recuperación de nuestra economía", expresó. "Esta patria nos pertenece. La hemos sabido defender como quien defiende a un hijo, como quien defiende a una hija, a un nieto, a una nieta. Y en nuestras manos la patria no se perderá, la patria prosperará, la patria vencerá por ahora y para siempre", concluyó Maduro ante los vítores de la multitud.

https://noticiaslatam.lat/20240829/un-poderoso-mensaje-simbolico-las-claves-de-maduro-en-su-nuevo-gabinete--1157134188.html

https://noticiaslatam.lat/20240822/el-tribunal-supremo-de-venezuela-reconoce-a-maduro-como-presidente-electo-para-2025-2031-1156996270.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, nicolás maduro, política, 📝 reportajes