https://noticiaslatam.lat/20240829/las-empresas-industriales-argentinas-desfilan-al-borde-de-la-quiebra-hay-mucho-temor-1157138071.html

Las empresas industriales argentinas desfilan al borde de la quiebra: "Hay mucho temor"

Las empresas industriales argentinas desfilan al borde de la quiebra: "Hay mucho temor"

Sputnik Mundo

El sector se desplomó casi un 18% por la caída de las ventas, que acumulan ocho meses consecutivos. Una de cada cinco firmas atraviesa serias dificultades para... 29.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-29T04:01+0000

2024-08-29T04:01+0000

2024-08-29T04:01+0000

américa latina

argentina

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

javier milei

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/05/1c/1112661176_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_2b0185b9d154d51c709f27bc68f1039f.jpg

La caída en el nivel de actividad industrial no halla freno en Argentina. En medio de la brutal recesión disparada al calor del ajuste fiscal, las pequeñas y medianas empresas (PyMES) registraron un derrumbe del 17,8% interanual en julio, acumulando un desplome del 18,6% en los siete meses del año.Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 24,4% de las compañías afronta serias dificultades para pagar salarios, en medio del hundimiento de los niveles de consumo registrado desde la devaluación del 50% de la moneda ejecutado por el Gobierno en diciembre, apenas Milei llegó al poder.La entidad precisó que uno de cada seis empresarios se vio obligado a reducir la cantidad de horas laborales de sus trabajadores para evitar despidos de personal. "La pérdida de poder adquisitivo continúa afectando la demanda interna, lo que coloca a muchas pymes en una situación difícil y con márgenes de rentabilidad estrechos", sentencia el estudio."Las empresas están produciendo muy por debajo de su potencial", reza el trabajo de CAME, que precisó que en julio se utilizó apenas el 60,6% de la capacidad instalada de las industrias. Las cifras oficiales no pintan un mejor escenario: según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las fábricas usan el 54,% de su maquinaria. El panorama es claro: en medio de la crisis, la industria argentina funciona a media máquina.El declive en las ventas no afecta a todos por igual. Por caso, la mayor retracción en lo que va de 2024 se registró en el rubro de "maquinarias y equipos", que cayó 21,3%, graficando la poca demanda que existe para la producción. Otro dato alarmante es el derrumbe de casi el 15% en los alimentos: en los primeros siete meses, el sector acumula una caída del 17%, en medio de una creciente alarma en torno a los indicadores sociales más elementales.Las voces de alarma se superponen. Semanas atrás, el grito en el cielo lo había dado la Unión Industrial Argentina, que nuclea a los mayores actores del tablero. Según la entidad, el 40% de las empresas registró caídas netas en su producción."No hay cosas gratis en la economía""Hay mucho temor a no poder sobrevivir a la crisis. Las pequeñas compañías esperábamos una recuperación en el segundo semestre del año, pero no ha llegado", dijo a Sputnik Daniel Rosato, presidente de la cámara de Industriales PyMES Argentinos.Según el referente del sector, "el 30% de los empresarios considera que en el mediano plazo va a tener que despedir a algunos de sus trabajadores, y ese es el principal temor que empieza a emerger".El punto resaltado por Rosato es de primera magnitud. En un contexto de creciente parálisis de la economía real, el impacto de la recesión en el mercado de trabajo pone presión sobre el desempleo, que de acuerdo a cifras oficiales se ubicó en el 7,7% en el primer trimestre del año, cuando aún no habían terminado de impactar el conjunto de las medidas económicas desplegadas por el Ejecutivo.Consultado por Sputnik, Ramiro Tosi, economista de la consultora Suramericana Visión y ex subsecretario de Financiamiento de la Nación (2019-2022), apuntó que "mientras no haya mejora de los ingresos, el desempleo va a seguir subiendo". Según el investigador, el freno en las ventas es el costo que paga la sociedad por haber frenado la vorágine de suba de precios, que llevó a la inflación interanual al borde del 300% a principios de 2024.Un horizonte de incertidumbreSi bien en un primer momento los funcionarios del Gobierno auguraban una pronta recuperación en forma de "v" -es decir, un fuerte crecimiento que llegaría después de que el derrumbe de la actividad hallara su límite-, la tendencia registrada en la economía real dista de ofrecer indicadores que avalen dicha tesis.El diagnóstico es compartido por Tosi. Según el economista, "la recesión va a tener una consecuencia fiscal. La caída en la actividad va a redundar en una menor cantidad de ingresos para el Estado, por lo que se verá obligado a profundizar el ajuste y, con ello, el declive del consumo".

https://noticiaslatam.lat/20240822/somos-caros-en-dolares-y-pobres-en-pesos-argentina-el-pais-de-mayor-costo-de-vida-de-la-region-1156975519.html

https://noticiaslatam.lat/20240816/milei-busca-redefinir-el-presupuesto-anual-argentino-bajo-un-deficit-cero-es-viable-1156877864.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, javier milei