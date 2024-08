https://noticiaslatam.lat/20240829/kamala-harris-quiere-el-despacho-oval-esta-preparada--1157131957.html

Kamala Harris quiere el Despacho Oval: ¿está preparada?

Kamala Harris quiere el Despacho Oval: ¿está preparada?

Sputnik Mundo

"Sí quiero". Palabras más, palabras menos, así Kamala Harris aceptó postularse a ocupar la Casa Blanca el próximo mes de noviembre. Ha resultado paradójico... 29.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-29T00:10+0000

2024-08-29T00:10+0000

2024-08-29T00:10+0000

ajedrez de geopolítica

kamala harris

eeuu

política

joe biden

partido demócrata (eeuu)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1c/1157132304_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d19746d725b724cda52c3b8cc9e8a7d0.jpg

Kamala Harris quiere el Despacho Oval: ¿está preparada? Sputnik Mundo Kamala Harris quiere el Despacho Oval: ¿está preparada?

Harris polémica“Acepto su nominación para ser presidenta de EEUU”, prometió Harris en la última jornada de la Convención Nacional Demócrata que se celebra en el estadio United Center de Chicago. Dedicó gran parte de su discurso a hablar de la economía estadounidense y afirmó que fortalecer la clase media sería un “objetivo determinante” de su presidencia como parte de la construcción de lo que llamó una “economía de oportunidades”.En ese sentido, la revista The Economist afirma que su plataforma —basada en la promesa de un control gubernamental de los precios en los supermercados, créditos para comprar vivienda y ayudas para familias de ingresos medios y bajos que acaban de tener un hijo—, por más que sea producto de una estrategia comprensible, no la hace más sensata, o con más chances de éxito.Al respecto, el doctor en geopolítica, Rolando Dromundo, destaca que el nivel de desigualdad ha aumentado en EEUU en los últimos 10 años. “Esto toca, tanto a la Administración Trump, como a la Administración Biden. Es icreíble realmente la manera en que ha aumentado la brecha entre ricos y pobres”, subraya el experto.Asimismo, Harris prometió “fortalecer, no abdicar” el liderazgo global de EEUU, mientras instaba a los votantes estadounidenses a rechazar al “poco serio” Donald Trump y elegirla como presidenta del país, donde se aseguraría de que “EEUU, no China, gane la competencia por el siglo XXI” y prometió “mantenerse firme junto a Ucrania y nuestros aliados de la OTAN”.Al respecto, la revista The American Conservative sentenció que, en caso de llegar a la Casa Blanca, Harris no contará con la suficiente legitimidad para ejercer el poder de la jefatura de Estado, tras haber haber sido ungida gracias a un golpe palaciego que sacó de carrera al actual presidente de EEUU.EEUU se podría encaminar a una nueva "tragedia" política si Harris resulta electa presidenta, afirma la publicación estadounidense. El artículo traza paralelismos entre hechos recientes de la política moderna británica que la han hecho sumirse en un caos, con la consiguiente pérdida de poder en el tablero mundial, y las numerosas crisis sociales que enfrenta, y el golpe interno orquestado por la cúpula del Partido Demócrata para remover a Biden de la candidatura.Al consultar al analista sobre las habilidades de Harris en política exterior, Dromundo advierte que “ella no se ha ocupado de política exterior” durante la Administración Biden. En este sentido, el experto va más allá: “Si vemos la lista [de mandatarios en la historia de ese país], yo te puedo decir que de los presidentes de EEUU en todo el siglo XX, máximo ha habido tres o cuatro que realmente se interesaron, siguieron la política exterior [de EEUU]. Para la restante mayoría, eso es algo que delegan al Pentágono, o al Ministerio de Defensa, y en sus discursos [los presidentes del país norteamericano] van a decir lo que les dicen que digan”, explica Dromundo.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

kamala harris, eeuu, política, joe biden, partido demócrata (eeuu), аудио