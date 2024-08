https://noticiaslatam.lat/20240829/en-rusia-crean-un-material-flexible-que-permite-medir-la-concentracion-de-oxigeno-en-la-sangre-1157145747.html

En Rusia crean un material flexible que permite medir la concentración de oxígeno en la sangre

Los fotodetectores están diseñados para convertir una señal óptica en una eléctrica. Hoy en día, los fotodetectores infrarrojos se han convertido en uno de los componentes clave de varios dispositivos y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de seguridad contra incendios, cámaras y smartphones, señalan desde la Universidad Nacional de Investigación de Samara que lleva el nombre del académico Koroliov (Universidad de Samara). La conversión de luz en corriente, según los expertos, se produce debido al fotoefecto interno. En concreto, la concentración de electrones aumenta cuando la luz incide en los llamados elementos sensores. Por regla general, los fotodetectores producidos comercialmente se basan en sustratos rígidos y frágiles que no se pueden doblar ni comprimir, lo que dificulta darles la forma deseada. También existen fotodetectores flexibles que pueden colocarse cómodamente en superficies con diferentes geometrías, pero la mayoría de los materiales conocidos para su fabricación solo pueden detectar una gama limitada de longitudes de onda. De acuerdo con los especialistas, este inconveniente impide su aplicación práctica. Un equipo de la Universidad de Samara, junto con el Instituto Kurchátov y científicos de la India, han desarrollado un fotodetector flexible de alta sensibilidad basado en disulfuro de titanio (TiS2) con adición de nitrato de plata (AgNO3). Señala que el fotodetector será útil en el diagnóstico médico. En el futuro, con su ayuda será posible medir la concentración de oxígeno disuelto en la sangre y, en consecuencia, evaluar la eficiencia de los sistemas respiratorio, cardiovascular y hematopoyético. Esto es necesario para el diagnóstico tanto en la prevención de enfermedades respiratorias como en su terapia. Este desarrollo científico, prosiguen los científicos, también encontrará aplicación en el espacio. Por ejemplo, las grandes áreas continuas de fotodetectores flexibles en una nave espacial permitirán determinar la composición de los gases, lo que es fundamental para la evaluación continua de la atmósfera a bordo. La producción de fotodetectores que se adapten a superficies curvas no requerirá cambios de tecnología de fabricación caso por caso. Añade que ahora los especialistas no solo están estudiando más a fondo las propiedades del material creado, sino que también están desarrollando nuevos fotodetectores. La investigación cuenta con una subvención de la Fundación Científica Rusa y un contrato con el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia en el marco del laboratorio de investigación y desarrollo Fotónica para el hogar y la ciudad inteligentes. Parte del estudio se llevó a cabo en el marco del programa Prioridad-2030 del proyecto nacional ruso Ciencia y universidades, el que incluye la Universidad de Samara como miembro.Los resultados de la investigación están presentados en la revista Computer Optics.

