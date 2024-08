https://noticiaslatam.lat/20240829/eeuu-legitimo-la-operacion-militar-especial-de-rusia-en-ucrania-pero-no-se-dio-cuenta-1157133543.html

EEUU legitimó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no se dio cuenta

EEUU legitimó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no se dio cuenta

Sputnik Mundo

Es lo que se desprende de las declaraciones de la subsecretaria de prensa del Departamento de Defensa de EEUU, Sabrina Singh, quien al declarar que con la... 29.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-29T02:30+0000

2024-08-29T02:30+0000

2024-08-29T02:30+0000

ajedrez de geopolítica

eeuu

ucrania

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157133673_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_219cdd561bf50cea4b854dc9b24c0aa6.jpg

EEUU legitimó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no se dio cuenta Sputnik Mundo EEUU legitimó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no se dio cuenta

EEUU convalida operación de Rusia en Ucrania"Nuestra política permite a Ucrania llevar a cabo contraataques para defenderse de los ataques rusos procedentes de esa región fronteriza, y eso incluye a Kursk y [la región ucraniana] Sumy. Así, pues, [los ucranianos] se están defendiendo de los ataques rusos dentro de esa región”, dijo Singh, sin darse cuenta que con esa frase, está legitimando la operación militar especial de Rusia en Ucrania a la que han tildado como ‘invasión’ desde el inicio.Para el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, estas declaraciones indican que EEUU autorizó la incursión de Ucrania en Kursk. “Si autorizó, es que lo sabía. Luego entonces conocía de antemano la operación sobre Kursk, que es territorio de Rusia. Todas las declaraciones anteriores respecto a que no habían sido informados, no tenían conocimiento, no sabemos el objetivo de esta operación, son todas mentiras. Yo creo que estas declaraciones se les escapan, porque no se puede estar mintiendo permanentemente, porque al final unas mentiras, se pisan a otras”, subraya el analista.Luego, al tratar de deslindar la participación de EEUU en esta incursión en Kursk, Singh volvió a caer en su propia trampa semántica. Dijo que el Pentágono “todavía tiene algunas preguntas más al respecto", como, por ejemplo, si los ucranianos tienen la intención de "mantener el control" sobre la provincia rusa, ya que "si van a crear una zona de amortiguamiento, eso implica la creación de múltiples líneas defensivas". "No tengo todas esas respuestas ahora mismo, pero es algo que el secretario [de Defensa de EEUU, Lloyd Austin] va a discutir con el ministro [de Defensa ucraniano Rustem] Umérov de nuevo en los próximos días”.“De estas declaraciones se deduce otra cosa muy importante: si el hecho de defenderte tú, o para defenderte tú, está legitimado atacar territorio del otro contendiente, o de quien sea, por necesidades de la defensa, yo creo que Rusia también estaría igual de legitimada para atacar determinados objetivos, donde sea, por necesidad de la defensa. También está legitimando si mañana [Rusia] tiene que atacar una base muy conocida en el sur de Polonia donde se concentra la ayuda militar que luego entra en Ucrania”, señala el experto.“Este tipo de expresiones [como las de Singh] siempre son muy peligrosas, porque acaban legitimando lo que no quieres”, concluye Aguilar.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, ucrania, rusia, аудио