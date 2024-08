https://noticiaslatam.lat/20240828/trump-y-harris-acuerdan-un-debate-el-proximo-10-de-septiembre-1157110916.html

Trump y Harris acuerdan un debate el próximo 10 de septiembre

WASHINGTON (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), anunció este 27 de... 28.08.2024, Sputnik Mundo

"Llegué a un acuerdo con los radicales de izquierda del Partido Demócrata para un debate con la camarada Kamala Harris", dijo Trump. Trump dijo que las reglas serán las mismas que las que rigieron el debate que tuvo con el actual presidente, Joe Biden, en CNN. En esa ocasión, los micrófonos de quien no hablaba estaban apagados, además de que no se permitió a los postulantes llevar notas. Trump agregó que Harris no accedió a realizar un debate en la cadena televisiva Fox News el día 4 de septiembre, pero adelantó que dejará libre esa fecha en caso de que la candidata del Partido Demócrata cambie de opinión.

