Soñar es gratis: la UE quiere reinventar su sistema productivo

Un reciente informe del Instituto Bruegel plantea 'robustecer' la agenda de reformas estructurales bajo el segundo mandato como presidenta de la Comisión... 28.08.2024, Sputnik Mundo

Quimera europeaSegún el documento del think tank europeísta, dichos factores adversos son las disrupciones en las cadenas de valor desde la pandemia del COVID-19, la escalada de precios, el colapso del suministro energético que provocó el conflicto en Ucrania, o lo que califica como “coacción” de China, a la que le endilgan ser una “amenaza” en la renovada acción geoestratégica del bloque comunitario.El Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda las premisas del documento de Bruegel. Pero su número dos, Gita Gopinath, plantea este cambio de paradigma como una “rebelión contra la libertad de tránsito comercial de la globalización” en nombre de las alianzas entre países amigos [friendshoring], de la necesaria distensión de riesgos [de-isking] y de la obligada restauración de las garantías de abastecimiento [self-reliance].Los analistas del think tank consideran inevitable aceptar este juego en el que el objetivo es configurar lo antes posible “ecosistemas genuinamente europeos en sectores estratégicos como el sanitario, energético, tecnológico, industrial o el aeroespacial”.El presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, explica que Bruegel es un think tank muy alineado con las posiciones de la Unión Europea. “Tiene razón en el punto de partida de que evidentemente Europa debe abordar reformas estructurales, lo que es una cuestión absolutamente clave en este momento. Y más urgente cuanto más pasa el tiempo, desde hace muchos años sin hacerlo”, apunta el analista.Zelaia matiza que “en esta descripción [del think tank] de los problemas que afectan a las cadenas de valor y a los suministros en Europa durante los últimos años, desde luego las valoraciones son claramente disparatadas”.“Hace referencia a los problemas de abastecimiento energético sin decir lo que los ha provocado, es decir, ‘oculto las razones que han provocado desabastecimiento, y me invento otras nuevas’, que son una supuesta actuación o responsabilidad de Rusia. En principio, un analista, un think tank de este tipo, si actuara de una forma mínimamente seria para poder permitir dar un asesoramiento correcto, debería poner sobre la mesa, con claridad, cuáles han sido objetivamente realmente las causas de los problemas. Si ellos mismos ocultan las causas de los problemas, la validez de ese informe, queda más que cuestionada”, sentencia Zelaia.

2024

