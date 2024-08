https://noticiaslatam.lat/20240828/proyeccion-constructiva-de-putin-vs-conducta-de-banda-criminal-de-occidente-cuestion-de-adn-1157131452.html

Proyección constructiva de Putin vs. conducta de banda criminal de Occidente: ¿cuestión de ADN?

Putin incidió en que el crecimiento del nivel de las relaciones de Rusia con países de África, indicando que la expedición contribuirá a la cooperación entre las partes en el campo de la pesca. Añadió que el objetivo de la misión es evaluar el estado de los recursos hídricos y biológicos en las zonas económicas de países del continente africano.Al respecto, el doctor en Ciencias Políticas, Mariano Ciafardini, advierte que hay un cambio geopolítico extraordinario. “No solamente EEUU ha perdido ya la posición de hegemón global, y ha tenido que ceder paso a todo lo que fue la construcción de China, Rusia, los BRICS, la Nueva Ruta de la Seda y otros mecanismos internacionales que han fortalecido la posición de estos países, sino que en el caso de África también hay un cambio total de lo que era la situación de una África todavía dependiente de los países que la habían colonizado, de una África sumida en la pobreza, en el atraso, y que era simplemente un lugar que para lo único que iban los países occidentales, era para el extractivismo, la minería, y expoliar algunas otras riquezas”, observa el analista.Mientras, los cancilleres de Burkina Faso, Mali y Níger, Karamoko Jean-Marie Traoré, Abdoulaye Diop y Bakary Yaou Sangaré, respectivamente, manifestaron haber quedado “desgraciadamente” sorprendidos con los comentarios “subversivos” del portavoz de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, Andréi Yúsov, “admitiendo la participación de Ucrania en el cobarde, fraudulento y bárbaro ataque” cometido por grupos terroristas armados a finales de julio en Mali, que provocaron la muerte de elementos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad del país, así como importantes daños materiales. En este sentido, instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas contra Ucrania por su apoyo al terrorismo en el Sahel.Y es que el mismo día en el que se publicó la foto en que los terroristas aparecían con una bandera de Ucrania, el portavoz de la inteligencia militar ucraniana [GUR], Andrí Yusov, aseguró que “los rebeldes [de Mali] recibieron información crucial, y no sólo datos, que les permitió llevar a cabo con éxito la operación. Si bien no podemos dar más detalles, habrá una continuación”. Tras el impacto de sus declaraciones, Yusov negó que fuera Ucrania quien diera esa información a los terroristas.Entretanto, las relaciones entre Alemania y Polonia están muy ásperas, informó The Wall Street Journal. Según la publicación, Alemania emitió en junio una orden de detención contra uno de los ‘sospechosos’ de perpetrar el ataque contra los gasoductos Nord Stream, mientras el implicado se hallaba en Polonia. Pero Varsovia prefirió ignorarla y permitió que el presunto responsable de la explosión huyera a Ucrania.El pasado 2 de julio, el canciller alemán, Olaf Scholz, y un grupo de ministros visitaron Varsovia e instaron a sus colegas polacos a ejecutar la orden, pero estos se negaron a hacerlo. Al mismo tiempo, un alto funcionario polaco declaró a un político alemán que cualquier sospechoso de participar en la explosión debería ser condecorado en lugar de detenido.Por si fuera poco, este sábado el primer ministro polaco, Donald Tusk, lanzó un mensaje provocador en su cuenta de X: “Todos los iniciadores y patrocinadores del Nord Stream 1 y 2 lo único que deberían hacer al respecto es disculparse y guardar silencio". Pese a estas declaraciones, las autoridades alemanas decidieron no responder para evitar una escalada y así trabajar juntos para apoyar a Ucrania, indicaron las fuentes.En este sentido, el presidente de República Checa, Petr Pavel, declaró que la operación de la explosión de los gasoductos Nord Stream puede considerarse un objetivo legítimo para Ucrania. De acuerdo a Pavel, si el objetivo del atentado era cortar el suministro de gas y petróleo a Europa y devolver dinero a Rusia, entonces sería un "objetivo legítimo".Al respecto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reprobó estas declaraciones del presidente checo al afirmar que sólo los representantes de células terroristas internacionales, que llaman a atacar objetivos civiles, utilizan este tipo de retórica.“Si no fuera porque la prensa hegemónica occidental, y los grandes medios norteamericanos y europeos y las grandes cadenas que manejan la información y ocultan todo esto, sería realmente un escándalo la noticia del sabotaje a un gasoducto. […] Tendría que haber sido una noticia escandalosa en todos los medios, e indudablemente ser repudiada. Sin embargo, no fue así, sino que hasta se escuchan voces diciendo que era un objetivo legítimo. Cómo puede ser un objetivo legítimo una estructura no militar, que es útil para muchos países”, apunta Ciafardini.

