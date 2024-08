https://noticiaslatam.lat/20240809/entre-israel-e-iran-jordania-teme-que-se-utilice-su-espacio-aereo-en-una-guerra-regional-1156732223.html

Entre Israel e Irán: Jordania teme que se utilice su espacio aéreo en una guerra regional

Entre Israel e Irán: Jordania teme que se utilice su espacio aéreo en una guerra regional

Sputnik Mundo

Durante las últimas escaladas en Oriente Medio, Jordania se vio directamente implicado en las hostilidades entre Israel e Irán, cuando el país tuvo incluso que... 09.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-09T10:07+0000

2024-08-09T10:07+0000

2024-08-09T10:07+0000

internacional

💬 opinión y análisis

israel

irán

jordania

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106358/12/1063581275_0:97:5760:3337_1920x0_80_0_0_8c9bcaf96450fc15a5b2710f66ec88b9.jpg

"Jordania está entre dos fuegos, no solo en el caso de Israel, sino también en el de Siria", agregó.En este sentido, el reino hachemita tendría poco interés en una escalada regional del conflicto israelo-iraní, opinó Jonuel Goncalves, investigador en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense, Brasil."Al estar en una posición geográfica complicada, Jordania no quiere encontrarse en la misma situación en la que estaba cuando tuvo que derribar equipos militares iraníes. El espacio aéreo jordano es vulnerable, aunque haya demostrado que tiene medios de defensa decentes", indicó Goncalves.Los objetivos de la visita a Teherán del canciller jordanoEl 7 de agosto, el ministro jordano de Exteriores, Ayman Safadi, declaró que Israel era responsable de la actual escalada de tensiones en Oriente Medio y lamentó que el mundo estuviera "al borde de una guerra regional debido a las peligrosas actitudes de Israel".Para Goncalves, la visita a Teherán del titular jordano tenía como objetivo no solo defender los intereses del país en medio del conflicto, sino también transmitir mensajes de EEUU e Israel a sus homólogos iraníes."No es imposible que la diplomacia jordana pueda transmitir ya a Irán ciertas posturas de Israel y de la diplomacia occidental. En mi opinión, ni Occidente ni Irán están interesados en mantener a Catar como único mediador regional, lo que favorece el ascenso de Jordania", enfatizó Goncalves.Durante su visita, el ministro Safadi expresó el deseo de Jordania de dejar a un lado los desacuerdos del pasado y estrechar lazos con Irán. Dadas las proporciones adecuadas, este acercamiento entre un país suní próximo a Washington y Teherán sería similar a la reciente reanudación de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita."Vemos que Irán está expandiendo su influencia no solo en su vecindad inmediata, sino también en el norte de África, el mar Rojo y hacia Afganistán. La expansión geográfica está clara, pero si esto puede revertirse en potencia de fuego, solo lo sabremos cuando comience el combate", señaló Goncalves.Estados Unidos e Israel divididosLa diferencia de posturas entre EEUU e Israel sobre la necesidad de intensificar el conflicto con Irán abre resquicios para que aliados regionales, como Jordania, actúen de forma más independiente. Según Goncalves, Washington y Tel Aviv difieren sobre cuándo iniciar un conflicto contra su adversario común, Irán."Parece que Israel cree que es un buen momento para iniciar un conflicto a mayor escala contra Irán. Para ellos, Irán es su principal adversario, y el conflicto llegará inevitablemente en algún momento. En este momento, Israel considera que tiene ventajas sobre Teherán", dijo Goncalves.La propia capacidad de Israel para llevar a cabo operaciones dentro del territorio iraní, como el fatídico asesinato del líder de Hamás, Ismaíl Haniyá, es una demostración de fuerza por parte de Tel Aviv. En cambio, los iraníes no son capaces —o no están dispuestos— a llevar a cabo operaciones similares en territorio israelí."En este tipo de conflictos, todo el mundo comete errores. La opinión pública tiende a evaluar los conflictos según dos criterios, si su país está en el lado más fuerte o en el más débil, si está del lado de los justos o de los injustos. Y todo esto dificulta una campaña electoral, sobre todo para los que están en el poder", añadió.Por otro lado, la falta de voluntad estadounidense de entrar en guerra con Irán en el contexto actual no significa que Washington vaya a abandonar su política de cambio de régimen hacia el país persa, advirtió el investigador brasileño.No está claro qué postura prevalecerá a medio plazo: la de Washington o la de Tel Aviv. En el caso del alto al fuego en la franja de Gaza, los israelíes han podido mantener sus operaciones militares, a pesar de los desacuerdos con la Casa Blanca. A su vez, el experto Kairuz subrayó que el futuro de la región parece estar en manos de Irán, que calibrará sus previsibles represalias por el asesinato de Haniyá y las repetidas violaciones de su soberanía por parte de Israel."Lo cierto es que Irán está sometido a una fuerte presión para que reaccione y tome algún tipo de medida. Y probablemente no serán represalias como en el pasado, porque ahora la presión es mucho mayor. Por eso están dispuestos a escuchar lo que otros tienen que decir y están abiertos a propuestas", concluyó Kairuz. "Jordania tiene su interés directo"El hecho de que Jordania se convierta en mediador en el conflicto regional sorprende a los analistas que suelen asociar la política exterior jordana a la de Estados Unidos y sus aliados. Según Kairuz, Jordania mostró rasgos de dependencia de Occidente desde su fundación como Estado independiente.Las relaciones entre Jordania e Israel son muy estrechas e incluyen acuerdos de cooperación militar. Además, Jordania forma parte de iniciativas estadounidenses para "contener el terrorismo global", como la Coalición Internacional contra el Estado Islámico (organización terrorista prohibida en Rusia)."Jordania tiene un interés directo en la cuestión israelo-palestina, porque una parte importante de su población está formada por palestinos o personas de origen palestino, hijos de las diversas oleadas de refugiados que tuvieron que establecerse en Jordania. Así que el rey [de Jordania, Abdula II] camina por una línea muy fina", señaló Kairuz.A pesar de su modesto territorio, Jordania es uno de los países más poblados de Oriente Medio, con unos 11 millones de habitantes. De ellos, unos 3 millones son refugiados palestinos de primera generación, a los que se suman descendientes de grupos expulsados del territorio palestino desde los años 20.Diplomacia jordanaA principios de agosto, los titulares de la diplomacia jordana estuvieron ocupados por una visita histórica a Teherán con vistas a reducir las tensiones regionales. El 4 de agosto, el canciller jordano Safadi se reunió con su homólogo iraní, Ali Bagheri, tras dos días consecutivos de conversaciones telefónicas, informó la agencia de noticias iraní Tasnim.Durante la reunión extraordinaria de la OCI en la ciudad saudí de Yeda que tuvo lugar el 7 de agosto, los ministros de Exteriores de Jordania e Irán volvieron a reunirse bilateralmente, que sirve de otra prueba de la intensa actividad diplomática entre los principales actores de la región desde el asesinato de Haniyá el 31 de julio.Además, en agosto, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo conversaciones con sus homólogos de Jordania, Líbano y Egipto, mientras que su subsecretario para Asuntos de Oriente Medio y Norte de África, Mijaíl Bogdanov, habló con interlocutores de Arabia Saudita, representantes de la Liga Árabe y fuerzas palestinas.Durante las conversaciones entre Lavrov y Safadi, las partes insistieron en la necesidad de un alto al fuego entre Israel y los palestinos y pidieron que se redujeran las tensiones en la región "lo antes posible", declaró el Ministerio de Exteriores ruso. Los ministros también pidieron a todas las partes implicadas "moderación para evitar consecuencias catastróficas para todo Oriente Medio".La escalada de las tensiones regionales se produce en medio de una ofensiva israelí en la Franja de Gaza que siguió a un ataque del grupo palestino Hamás contra objetivos en Israel en octubre de 2023. A pesar de la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato, más de 39.600 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de las hostilidades, y otros 91.600 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

https://noticiaslatam.lat/20240809/eeuu-avisa-que-consecuencias-de-un-eventual-ataque-irani-a-israel-serian-bastante-significativas-1156728907.html

https://noticiaslatam.lat/20240808/hizbula-podria-atacar-independientemente-de-iran-mientras-israel-amenaza-con-respuesta-sin-medida-1156706664.html

https://noticiaslatam.lat/20240809/israel-participara-en-negociaciones-sobre-un-alto-el-fuego-en-gaza-el-15-de-agosto-1156727267.html

https://noticiaslatam.lat/20240805/como-la-escalada-entre-iran-e-israel-puede-quebrar-la-economia-mundial-1156640263.html

israel

irán

jordania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ana Livia Esteves

Ana Livia Esteves

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ana Livia Esteves

💬 opinión y análisis, israel, irán, jordania, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto