Alemania decidida a que Rusia la aplaste

Alemania decidida a que Rusia la aplaste

En un auténtico movimiento ‘suicida’, Alemania anunció que dejará de prestar ayuda financiera adicional a Ucrania y que a partir de ahora utilizará dinero de... 22.08.2024, Sputnik Mundo

El robo y las falacias le saldrán carísimos a AlemaniaEl principal impulsor del cese de las ‘paguitas’ a Ucrania es el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, quien en una misiva que envió al ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, le pidió finiquitar los ‘emolumentos’. Detalló que sólo deberían tomarse "nuevas medidas" si "se garantiza la financiación" en los planes presupuestarios para este año y los siguientes, al tiempo que se asegura "que se respetan los límites máximos".Sin embargo, Lindner no espera una fuerte reducción de la financiación para Ucrania: espera que en el futuro el dinero no provenga del presupuesto alemán, sino de las ganancias que generan los activos rusos congelados ilegalmente por Occidente.De acuerdo al analista internacional Eduardo Luque, cuando acabe el conflicto, estas acciones de Alemania tendrán duras consecuencias en su contra. "La primera consecuencia es que Rusia tomará represalias contra la economía alemana. Rusia tiene armas muy poderosas en sus manos para responder, simétrica o asimétricamente, a esto que intenta Alemania. Es desde todo punto de vista ilegal lo que se está haciendo [Berlín], y cuando acabe la guerra pagarán por todas las tropelías que están realizando", subraya el experto.Aparte de todo esto, Rusia presentó un reclamo a Alemania por un presunto incumplimiento de compromisos de lucha antiterrorista en la investigación del sabotaje contra los Nord Stream, dijo a Sputnik Oleg Tiapkin, director del tercer departamento europeo de la Cancillería rusa. El funcionario recordó que la justicia alemana declaró en busca y captura a un ucraniano presuntamente implicado en el ataque, pero supuso que "se dará carpetazo al asunto sin identificar a los verdaderos orquestadores", algo que Rusia considera intolerable."Parece que [las autoridades alemanas] han encontrado en el lodo, una fórmula en la que comienzan a sentirse cómodos. Porque realmente se revuelcan en el lodo, y en lugar de intentar salir, se hunden todavía más. Que no se convierta el lodo al final en arenas movedizas que se los acabe tragando, porque esto no tiene sentido. Quién va a creer en su sano juicio que un instructor de buceo y dos pescadores borrachos, en una orgía de alcohol deciden volar un gasoducto que está reforzado con hormigón, que está a una gran profundidad, y que requiere conocimientos técnicos y experiencia para poder volar esta instalación. Y lo más grave es que nos digan que la justicia alemana está buscando a este personaje que no aparecerá, y que, si aparece, tendrá seguramente algún accidente por el camino y en definitiva no aparecerá", subraya Luque.

