China califica a EEUU como "el mayor creador de riesgos de amenaza nuclear del mundo"

China califica a EEUU como "el mayor creador de riesgos de amenaza nuclear del mundo"

China expresa una seria preocupación por la información sobre la aprobación por parte del presidente estadounidense, Joe Biden, de una estrategia nuclear...

Desde el organismo señalaron que Washington ha promovido continuamente la teoría de la llamada "amenaza nuclear china", que en realidad no es más que "un pretexto para eludir sus propias obligaciones de desarme nuclear".La vocera destacó que hoy en día Estados Unidos es "el mayor creador de riesgos de amenaza nuclear estratégica del mundo".Mao Ning subrayó que la envergadura del arsenal nuclear chino es muy diferente de la estadounidense. Además, China se adhiere a la política de no ser el primero en utilizar las armas nucleares, cumple estrictamente la estrategia de autodefensa nuclear y mantiene sus capacidades nucleares al nivel mínimo necesario para garantizar la seguridad nacional.Eso sucede después de que el medio The New York Times informara que Biden aprobó en marzo una estrategia nuclear clasificada de EEUU, en la que por primera vez se habla de un plan para contener a China en medio del creciente arsenal nuclear chino, así como de prepararse para los desafíos coordinados de Pekín, Pionyang y Moscú.La publicación aclara que el documento es tan clasificado que no está disponible en formato digital, sino solo en copia impresa, accesible a un reducido número de mandos militares del Pentágono y funcionarios de seguridad nacional.

