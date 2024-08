https://noticiaslatam.lat/20240820/relaciones-entre-belgrado-y-kiev-no-se-consideran-buenas-afirma-exsecretario-de-estado-de-kosovo-1156932396.html

Relaciones entre Belgrado y Kiev "no se consideran buenas", afirma exsecretario de Estado de Kosovo

Relaciones entre Belgrado y Kiev "no se consideran buenas", afirma exsecretario de Estado de Kosovo

Las relaciones entre Belgrado y Kiev no se pueden calificar de buenas y sinceras, aunque en los comunicados de prensa y durante las frecuentes reuniones entre... 20.08.2024

Belgrado no impondrá sanciones contra Rusia, algo que a Kiev y a sus patrocinadores no les gustan, consideró el experto.Al ser cuestionado sobre si Ucrania se comporta con Kosovo como dicen los patrocinadores occidentales, Prorokovich señala que Kiev depende en todos los sentidos de la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña y, parcialmente, otros países europeos, ya sea que se trate de armas, finanzas, decisiones políticas o instrucciones de organismos internacionales.Sin embargo, hay un "pero": "Para Ucrania, establecer relaciones bilaterales con la llamada República de Kosovo sería un gran problema, ya que se trata de su integridad territorial. Por lo tanto, no toman tales medidas, a pesar de los llamamientos de algunos políticos ucranianos, pero, como vemos, a través del Consejo de Europa y otras organizaciones menos importantes, apoyan a Pristina porque esta es la estrategia de los Estados Unidos y Gran Bretaña", afirma Prorokovic.Según el interlocutor de Sputnik, Kiev y Pristina no son completamente independientes a la hora de tomar decisiones."A la hora de tomar decisiones estratégicas, deben respetar las posiciones de quienes los apoyan. En cuanto a las decisiones tácticas, se toman en función de la situación concreta", afirma.Prorokovic llama "diplomacia popular" a las relaciones actuales entre Serbia y Ucrania. Por un lado, las autoridades se reúnen y la esposa de Volodímir Zelensky viaja a Belgrado. Por otro lado, Serbia no impone sanciones contra Rusia, continúa intensas relaciones con Moscú y no cambia su retórica sobre el conflicto en Ucrania.Situación en KosovoEl territorio de Kosovo y Serbia Central están separados por una línea administrativa. Las autoridades de Kosovo declararon su independencia de Serbia en febrero de 2008 y lanzaron una campaña para el reconocimiento internacional del territorio, pero el Gobierno serbio no reconoce la independencia.Desde el golpe de Estado de febrero de 2014, la política ucraniana se ha alineado cada vez más con las grandes potencias occidentales, con sus intereses y dictados, añade.

