Rusia no está dispuesta a hablar de paz con Ucrania, pero su propuesta sigue vigente

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no está lista para negociar la paz con Ucrania, pero mantiene su propuesta para solucionar la situación, declaró en una entrevista con... 19.08.2024

Sin embargo, subrayó, "en esta etapa, al tener en cuenta este aventurerismo", Rusia no hablará de paz con Ucrania. En cuanto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, afirmó que no está seguro de que estas podrían influir en el inicio de las negociaciones. El intervalo antes de lanzarlas "dependerá de la situación, incluida en el campo de batalla", en particular, en la región de Kursk, indicó el político. A mediados de junio pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. El 6 de agosto, el Ejército ucraniano inició una incursión armada en la región rusa de Kursk. Un alto cargo del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Apti Alaudínov, estima que Kiev implicó hasta 12.000 efectivos en esa ofensiva sorpresa y que procura enviar refuerzos, aunque se le están agotando. El presidente ruso prometió "una digna respuesta" a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial.

