AMLO denuncia en una carta a Biden la injerencia de EEUU por financiamiento a organización opositora

AMLO denuncia en una carta a Biden la injerencia de EEUU por financiamiento a organización opositora

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció en una carta dirigida a su homólogo, Joe Biden, que el... 19.08.2024

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano leyó la misiva para Biden, misma que envió durante la semana pasada.La causa de la carta se da raíz de que el 14 de agosto de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana publicó un reporte de ingresos y egresos de la organización, en la que aparecen los fondos que la Agencia Internacional para el Desarrollo de EEUU (USAID, por sus siglas en inglés) le entregó entre 2018 y 2023, destinados para el pago del personal y otros gastos en investigaciones sobre corrupción. "Le doy a conocer que desde el Gobierno de EEUU, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional (USAID) han entregado a dicha organización desde 2018 a 2023, 111 millones de pesos (cerca de 5 millones de dólares)", refirió López Obrador en la carta, misma a la que anexó diversas pruebas relacionadas con el caso.El gobernante expresa su deseo de que Biden "pueda hacer algo para detener este agravio que atenta" contra el "principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos". Esta es la segunda ocasión que López Obrador protesta por el financiamiento de EEUU a esa organización civil fundada en 2015. Ya lo había hecho a través de una nota diplomática el 3 de mayo de 2023.La semana pasada, el titular de la UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda mexicana, Pablo Gómez, presentó un informe detallado con los gastos y recursos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización no gubernamental fundada por Claudio X. González y que, en la actualidad, es encabezada por María Amparo Casar.Los detalles de las pesquisas muestran datos desde la creación del grupo, es decir, desde 2015 a la fecha, donde han recabado cerca de 27 millones de dólares al cambio actual (502,5 millones de pesos). Pero las fuentes desde las cuales han obtenido financiamiento son de varios ámbitos y, entre ellos, destacan fundaciones estadounidenses que aportaron desde 2017 unos 700.000 dólares: Ford, John and Catherine McArthur y Rockefeller Brothers, así como la compañía Intelligent Mexican Marketing.MCCI tuvo gran reconocimiento después de publicar sus hallazgos durante el Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), los cuales revelaron la llamada Estafa Maestra, con la que se buscaba financiar al entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) desviando fondos de diversas carteras de la Administración federal.Asimismo, la organización no gubernamental forma parte de redes internacionales de periodistas de investigación, como la que indagó en el caso Odebrecht, que pagó sobornos por 10 millones de dólares a cambio de contratos la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente destinados a la campaña electoral de Peña Nieto; el uso gubernamental de software espía Pegasus, y supuestos contratos de familiares de López Obrador, entre otros casos.

