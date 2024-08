https://noticiaslatam.lat/20240814/gobierno-de-mexico-expone-informacion-sobre-un-grupo-opositor-supuestamente-financiado-por-eeuu-1156828911.html

Gobierno de México expone información sobre "un grupo opositor" supuestamente financiado por EEUU

14.08.2024

En conferencia de prensa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Pablo Gómez, explicó que la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fundada por Claudio X. González y actualmente dirigida por María Amparo Casar, ha recibido fondos de más de 13 millones de pesos (alrededor de 690.000 dólares) por parte de cinco entes estadounidenses.De acuerdo con las pesquisas del Gobierno mexicano, entre los proyectos involucrados se encuentran las fundaciones Ford, John and Catherine McArthur y Rockefeller Brothers, así como la compañía Intelligent Mexican Marketing y la cuenta bancaria que finaliza con la clave 967 FPOS.A esta cifra, agregó Gómez, se deben sumar los 96,7 millones de pesos (5,1 millones de dólares) que la organización recibió entre el 29 de agosto de 2023 y el 23 de enero de 2024 por parte de la Embajada estadounidense en el país latinoamericano."El organismo emisor de las transferencias se llama Financial Service Center y fueron facturadas por una entidad cuyo nombre es US Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron [las transacciones]", detalló el funcionario mexicano.El período de los primeros depósitos de entidades de EEUU a MCCI coincide con la jornada electoral presidencial mexicana de 2018, donde resultó ganador el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador."La subvención del Gobierno norteamericano no se da antes de las elecciones de 2018", subrayó el titular de la UIF.Otros datos que presentó Gómez fueron los recursos recibidos por Mexicanos contra la Corrupción desde la National Endowment for Democracy (NED), del Gobierno estadounidense. En este caso, el depósito fue triangulado desde el Reino Unido y fue por 1,6 millones de pesos, cerca de 84.100 dólares.Otro más desde esa ubicación geográfica fue por un total de 425.481 pesos (22.600 dólares). Hasta el momento, se desconoce quién fue el emisor.Previamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado la posible intromisión del Gobierno de EEUU a través de organizaciones opositoras a su Administración.Ante ello, el 13 de agosto de 2024 informó que enviaría una nota diplomática a las autoridades estadounidenses para aclarar el caso."Es el colmo que una [Administración amiga], vecina, esté financiando a un grupo opositor de un Gobierno legal, legítimo. Se le llama intervencionismo y es de mal gusto", apuntó en su rueda de prensa.Un día después, López Obrador indicó que, sumada a la nota diplomática, le mandará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre esta problemática.

