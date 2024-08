https://noticiaslatam.lat/20240813/una-violacion-a-la-soberania-amlo-enviara-nota-a-eeuu-por-supuesto-financiamiento-a-opositores-1156808223.html

"Una violación a la soberanía": AMLO enviará nota a EEUU por supuesto financiamiento a opositores

"Una violación a la soberanía": AMLO enviará nota a EEUU por supuesto financiamiento a opositores

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que, antes de que concluya su mandato, enviará una nota diplomática a las autoridades... 13.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-13T19:06+0000

2024-08-13T19:06+0000

2024-08-13T19:06+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

drogas

lucha contra las drogas

fentanilo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/0d/1156807406_0:120:1503:965_1920x0_80_0_0_caceebda9453b1bb86b67f6a1ddfff13.jpg

Igualmente, el mandatario mexicano indicó que, en los próximos días, dará a conocer la información que, hasta el momento, se ha obtenido sobre la relación entre el Gobierno de EEUU y X. González."Es el colmo que una [Administración amiga], vecina, esté financiando a un grupo opositor de un Gobierno legal, legítimo. Se le llama intervencionismo y es de mal gusto", expresó.El 29 de abril de 2024, el presidente mexicano señaló que EEUU busca fortalecer a los grupos opositores al movimiento que él encabeza, con el fin de entrometerse en la nación latinoamericana. Esto fue tras ser cuestionado sobre si consideraba que la agencia encabezada por Antony Blinken estaba fuertemente ligada a quienes no son afines a la cuarta transformación."Sí, [buscan fortalecer a la oposición] para tener un gobierno débil de México y poder meterse. Es la vieja concepción política de dominio que ha existido en la política exterior de EEUU desde hace 200 años", destacó en esa rueda de prensa.Esto va en línea con lo comentado en una entrevista previa para Sputnik por el analista político, caricaturista y director del Instituto de Formación Política del partido oficialista Morena, Rafael Barajas El Fisgón, quien expresó que grupos como la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) están detrás de los recursos que tiene Mexicanos contra la Corrupción.En su conferencia de este 13 de agosto de 2024, López Obrador también criticó el doble discurso de EEUU donde, por una parte, tiene una relación cercana con México por cuestiones comerciales y diplomáticas y, por otra, el Gobierno actualmente encabezado por Joe Biden presuntamente da dinero a la oposición mexicana.Igualmente, recordó que ambos países han tenido varios desencuentros, que van desde la migración irregular hasta el consumo de drogas, especialmente fentanilo, en la nación norteamericana. El Gobierno estadounidense ha señalado constantemente que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para frenar el trasiego de enervantes a su territorio."Deben dejar de culpar a México y otros países de sus problemas, como el consumo de droga. ¿Conocen algún plan del Gobierno de EEUU para enfrentar el creciente consumo de droga en los jóvenes? No hay nada", expresó el presidente de México.

https://noticiaslatam.lat/20240701/una-lucha-por-los-recursos-el-desacuerdo-de-la-dea-con-mexico-podria-tener-otros-motivos-1155742754.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, drogas, lucha contra las drogas, fentanilo