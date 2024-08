https://noticiaslatam.lat/20240817/rusia-promete-derrota-absoluta-de-ucrania-y-pompeo-sentencia-la-debilidad-de-eeuu-1156883613.html

Rusia promete derrota absoluta de Ucrania, y Pompeo sentencia la debilidad de EEUU

Rusia promete derrota absoluta de Ucrania, y Pompeo sentencia la debilidad de EEUU

Sputnik Mundo

El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, declaró que las autoridades de Ucrania han hecho una elección inequívoca a favor de... 17.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-17T04:01+0000

2024-08-17T04:01+0000

2024-08-17T04:01+0000

ajedrez de geopolítica

mike pompeo

ucrania

eeuu

onu

occidente

política

gobierno de estados unidos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/11/1156883451_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_54b7fbb839abcf43bf43d30f02351df3.jpg

Rusia promete derrota absoluta de Ucrania, y Pompeo sentencia la debilidad de EEUU Sputnik Mundo Rusia promete derrota absoluta de Ucrania, y Pompeo sentencia la debilidad de EEUU

Ucrania firma su sentencia y EEUU muestra su debilidad"Aquellos que esperaban que este ataque bárbaro [en Kursk] sembrara la discordia entre los rusos y los asustara, cometen un error fatal. Este acto criminal solo fortaleció a nuestra sociedad y mostró la verdadera cara de nuestro enemigo, que no merece nada más que la derrota completa y la rendición incondicional", sentenció Polianski, al afirmar que la incursión en territorio ruso es "una maniobra que Ucrania sin duda lamentará amargamente".En este sentido, denunció que Occidente "continúa cubriendo los odiosos crímenes de sus títeres, de la misma manera que ignoraron las atrocidades en Donbás durante ocho años".En tanto, el embajador especial para crímenes de Kiev del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodión Miróshnik, lanzó un mensaje contundente: "Precisamente por las acciones terroristas en la zona de Kursk, Ucrania ha puesto al menos una pausa a largo plazo en el tema de las conversaciones de paz. En mi opinión, esto se ha hecho de forma absolutamente consciente. Porque negociar con un enemigo absolutamente inadecuado no es natural hoy en día".Respecto a esta incursión en Kursk, la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México Ana Teresa Gutiérrez del Cid advierte que se trata de una estrategia occidental de no dejar que haya paz en Ucrania, no permitir ese proceso. "Esa incursión en Kursk agrava terriblemente la situación, debido a que como declaró Miróshnik, cómo vas a negociar con alguien que está atacando tu territorio, atacando a civiles, violando todas las convenciones de Ginebra", subraya la analista.En tanto, el ex secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, declaró en una entrevista que concedió a la cadena Fox News que el hecho de que las autoridades ucranianas ignoraran las advertencias de la Casa Blanca de no irrumpir en el territorio de Rusia, demuestra la debilidad del liderazgo del Gobierno de Joe Biden.

https://noticiaslatam.lat/20240816/occidente-apoya-terrorismo-ucraniano-en-kursk-y-moscu-envia-un-mensaje-contundente-a-la-onu-1156879726.html

ucrania

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

mike pompeo, ucrania, eeuu, onu, occidente, política, gobierno de estados unidos