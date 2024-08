https://noticiaslatam.lat/20240816/roma-se-ha-convertido-en-una-autentica-jungla-en-medio-de-plagas-provocadas-por-la-basura-1156875996.html

Roma se ha convertido en "una auténtica jungla" en medio de plagas provocadas por la basura

Roma se ha convertido en "una auténtica jungla" en medio de plagas provocadas por la basura

Sputnik Mundo

Roma se enfrenta a diversas plagas como resultado de las altas temperaturas y el persistente problema de la ciudad con la basura, informó el medio británico... 16.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-16T20:23+0000

2024-08-16T20:23+0000

2024-08-16T20:23+0000

internacional

roma

the guardian

italia

medioambiente

basura

control de plagas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0b/13/1118438674_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_5e9a6b65ccf0e22e0dc05e6ca904c09c.jpg

"Hay muchos más avistamientos de serpientes que antes. Las encuentras en terrazas, jardines, edificios escolares. Incluso había una colgada en la reja de la puerta de un ascensor en un edificio residencial, lo que provocó mucho pánico", le dijo a The Guardian el etólogo y zoólogo Andrea Lunerti, reconocido en Roma por capturar animales peligrosos. Según el zoólogo, la población de estos reptiles creció exponencialmente durante el invierno debido a las altas temperaturas. Además, la ciudad produce muchos desperdicios de comida, lo que acarrea la llegada de ratas, el principal alimento de las serpientes. Si bien la especie más común en Roma es la serpiente látigo verde, Lunerti ha capturado cuatro víboras. Tan solo este 16 de agosto, le dijo al diario, recibió la llamada de una mujer traumatizada que avistó una serpiente látigo verde cuando esta cayó desde la terraza de su casa. Incluso, Lunerti dijo que fue convocado por la policía para retirar una serpiente encontrada en los uniformes de los médicos de un hospital en el distrito de Parioli. Otra plaga que está causando estragos en Roma es la de avispones orientales, una especie de avispa proveniente de África y el sudeste asiático. Inicialmente, informó The Guardian, fueron avistados en el distrito de Monteverde, pero pronto comenzaron a brotar nidos en los rincones de las ventanas y hasta en las unidades de aire acondicionado y grietas de antiguos monumentos. Al respecto, Lunerti dijo que la ciudad "se ha convertido en una auténtica jungla", por lo que necesita controlar su gestión de residuos o, de lo contrario, "veremos aún más serpientes y avispones, por no hablar de las ratas y las gaviotas, hay más gaviotas en Roma que en Feegene [una zona costera cercana]". Pese a la evidencia, el ayuntamiento de Roma ha negado que la basura sea la causa de las plagas y, citando a un zoólogo afín, aseguró que, en realidad, se ven más ratas depredadoras en este periodo porque no hay vacaciones. Incluso, la dependencia aseveró que "la limpieza de la ciudad es la mejor en años", asegurando que el servicio que se encarga de la recolección y gestión de los residuos ha mejorado muchísimo este año.

https://noticiaslatam.lat/20240813/corea-del-sur-usa-un-perro-para-rastrear-chinches-provenientes-de-los-juegos-olimpicos-de-paris--1156809524.html

https://noticiaslatam.lat/20240730/nueva-york-esta-perdiendo-la-guerra-contra-las-ratas-y-ahora-es-el-turno-de-los-ninos-de-pelear-1156512239.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

roma, the guardian, italia, medioambiente, basura, control de plagas