Occidente apoya terrorismo ucraniano en Kursk y Moscú envía un mensaje contundente a la ONU

Advertencia de Moscú, y Occidente a cara descubiertaAcnudh ha pedido el acceso para verificar las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares ucranianos en la región de Kursk. En este sentido, Zajárova fue tajante, en unas declaraciones que realizó a Sputnik."Queremos creer que lo que [en Acnudh] han declarado no sea una actuación o un deseo de eximirse de responsabilidad. Me gustaría mucho esperar que esto sea una especie de camino hacia el despertar", dijo la diplomática, al apuntar que dicha petición recibirá su respuesta correspondiente.En tanto, el presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó que la incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la provincia rusa de Kursk plantea ante el presidente Vladímir Putin un "dilema real". Admitió, a continuación, en nombre de su Administración: "Hemos estado en contacto directo y constante con los ucranianos".Mientras, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha declarado este martes que el bloque comunitario apoya "la lucha" de Ucrania en una publicación donde comenta la incursión de Kiev en la provincia rusa de Kursk.En tanto, precisamente la portavoz de la diplomacia europea que dirige Borrell, Nabila Massrali, declaró: "La UE […] no comenta los 'acontecimientos de la región de Kursk' porque 'no está implicada en ellos'". Una supuesta postura que choca de frente con su jefe, Borrell, quien sí lo comenta. Zajárova respondió a través de su canal de Telegram las palabras de Massrali: "Genia Nabila, recuerda tus propias palabras para el futuro: la UE no comenta aquello en lo que no está implicada. Si lo olvidas, te lo recordaré".Gil de San Vicente advierte que hay algo inconexo entre las declaraciones de Borrell y Massrali. Añade que debido a las contradicciones internas y luchas intestinas entre varios países europeos respecto al conflicto, esto "hace que los voceros tengan que tener una lengua bífida". "Por una parte, cuando hablan tienen que decir lo que quiere el amo europeo que es EEUU. […] Pero también tienen que mirar un poquito a sus diversos países porque están viendo el malestar creciente entre ellos, que se está cayendo en picado el apoyo de las poblaciones europeas a la guerra de Ucrania", afirma el analista."Pero también hay otro componente que es menor y […] que es la capacidad intelectual de cada uno. A Borrell se le ha atribuido una pequeña capacidad intelectual, pero ha quedado reducida a la capacidad de un jardinero. Entonces le quitas [a Borrell] la cuestión de las berzas y la cuestión de las cebollas, y a partir de ahí ya no le pongas más", ironiza Gil de San Vicente.

