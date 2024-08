https://noticiaslatam.lat/20240816/kamala-harris-edita-titulares-de-prensa-para-aparentar-una-cobertura-favorable-a-su-agenda-politica-1156858090.html

Campaña de Harris edita titulares de prensa para aparentar una cobertura favorable a su agenda

Campaña de Harris edita titulares de prensa para aparentar una cobertura favorable a su agenda

La campaña de Kamala Harris ha editado los titulares de noticias de al menos una docena de grandes medios de comunicación —incluidos 'CNN', 'USA Today' y 'CBS...

Los encabezados editados se han utilizado para dar a conocer la posición de Harris sobre aspectos clave como la economía, la atención médica y la defensa a la democracia estadounidense. Además, los titulares incluyen enlaces a artículos reales que aparecen en el buscador de Google y que llevan al texto original. Otro, que dirigía a un artículo de Associated Press, decía: "La visión económica de la vicepresidenta Harris: costos más bajos y salarios más altos". Mientras que un titular de Time rezaba: "Cruces fronterizos en un nuevo mínimo: Trump bloquea la seguridad fronteriza", fue editado de un artículo anterior titulado: "Kamala Harris se vuelve halcón fronterizo antes del mitin en Arizona". Si bien la táctica ha sido utilizada en el pasado por otras campañas políticas en el país norteamericano, la investigación menciona que la práctica es considerada como clandestina. Además, aunque los textos están marcados como "patrocinados", no es evidente que estos son escritos por la campaña de Harris y no por los medios de comunicación. Según informó The Times, varios de los grupos de noticias que aparecieron en la publicidad de la campaña de Harris dijeron que no sabían que su material estaba siendo utilizado de esa manera.El medio añadió que, al tiempo que la campaña de la vicepresidenta edita los titulares de las noticias para aparentar un respaldo a su proyecto político, la demócrata ha sido criticada por evadir a la prensa. Dicho en otras palabras, Kamala Harris no ha concedido entrevistas importantes desde que anunció su pretensión de convertirse en candidata presidencial por el Partido Demócrata luego de la renuncia de Joe Biden.

