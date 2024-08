https://noticiaslatam.lat/20240814/putin-sentencia-al-terrorismo-de-kiev-y-occidente-ya-no-hay-nada-de-que-hablar-con-ellos-1156837015.html

Putin sentencia al terrorismo de Kiev y Occidente: ya "no hay nada de qué hablar" con ellos

Putin sentencia al terrorismo de Kiev y Occidente: ya "no hay nada de qué hablar" con ellos

14.08.2024

Sin vuelta atrásPutin incidió en que Kiev trató de robustecer su posición en posibles negociacionescon los recientes intentos de incursión en la provincia de Kursk. Añadió que ahora se ha aclarado por qué Ucrania ha rechazado las propuestas de Rusia de reanudar el plan de la resolución pacífica del conflicto, así como de otras mediadores neutrales e interesados."Al parecer, el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está haciendo su voluntad, y Occidente nos está combatiendo con las manos de los ucranianos. Así que, aparentemente, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro, pero, ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con gente que ataca indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intenta amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos?", se preguntó el jefe del Kremlin.En tanto, la portavoz Cancillería rusa, María Zajárova, afirmó que el régimen ucraniano "comprende perfectamente" que sus "bárbaros" ataques contra zonas civiles no tienen sentido desde el punto de vista militar, pero sigue lanzándolos "con el único propósito de aterrorizar a la población civil de Rusia".Al calificar los ataques ucranianos de "actividad terrorista", Zajárova subrayó que estas acciones, definitivamente tendrán una respuesta: "No tenemos ninguna duda de que los organizadores y ejecutores de estos crímenes, incluidos sus curadores extranjeros, tendrán que rendir cuentas por ellos. Las Fuerzas Armadas de Rusia no harán esperar una respuesta dura".

