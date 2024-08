https://noticiaslatam.lat/20240813/rusia-declara-que-en-el-oiea-no-deben-subestimar-la-importancia-de-las-torres-de-refrigeracion-1156804911.html

Rusia declara que en el OIEA no deben subestimar la importancia de las torres de refrigeración

VIENA (Sputnik) — Rusia considera que en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no deben subestimar la importancia de las torres de refrigeración... 13.08.2024

El diplomático recordó que el director general de la corporación rusa de energía nuclear Rosatom, Alexéi Lijachov, ya dio todas las explicaciones sobre la importancia de esas instalaciones para la explotación segura de la planta nuclear.Ustínov destacó asimismo que, por el momento, el OIEA dio solamente una evaluación preliminar —puramente técnica— de la situación en la ZNPP después del incendio en una de sus torres de refrigeración."Al comentar la declaración del director general del OIEA, Rafael Grossi, del 12 de agosto tras la visita de los inspectores de esta organización a la ZNPP, atacada por drones ucranianos, se debe tener en cuenta que se trata de una evaluación preliminar, puramente técnica", subrayó.El representante permanente ruso en funciones ante las organizaciones internacionales en Viena apuntó que "esa evaluación no contiene nada que señale a Kiev como el culpable de lo ocurrido. Pero repito que es una evaluación técnica hecha de prisa". En tanto, prosiguió Ustínov, Rusia seguirá esperando de la OIEA evaluaciones políticas de la situación en la ZNPP. Los expertos del OIEA, a su vez, examinaron de nuevo una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Zaporozhie tras el ataque ucraniano del 11 de agosto, informó el servicio de prensa de la central.indica que los expertos examinaron las partes quemadas de la torre subiendo a la plataforma de la torre, ubicada a una altitud de 15 metros.El 11 de agosto, un incendio se desató en una de las torres de refrigeración de la central nuclear tras el impacto de dos drones ucranianos, según denunció el gobernador de la región rusa de Zaporozhie, Evgueni Bálitski. El fuego fue extinguido por los equipos del Ministerio de Emergencias ruso. El personal de la planta nuclear aseguró que el siniestro "no afectó el funcionamiento de la central". De acuerdo con la nota del OIEA, los expertos del organismo tampoco detectaron el aumento de la radiación en el área, lo que ya había adelantado antes el gobernador. El ente internacional dijo también que sus funcionarios no hallaron restos de drones en la torre de refrigeración. La corporación rusa Rosatom condenó el ataque ucraniano a la central nuclear de Zaporozhie e instó al OIEA a dar una evaluación a las constantes ofensivas contra la planta, custodiada por las fuerzas rusas. Con seis reactores de agua presurizada VVER-1000 y una potencia total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporozhie es la mayor de Europa. En octubre de 2022, tras la incorporación de la región de Zaporozhie a Rusia, la central pasó a ser propiedad de este país. Los seis reactores de la planta están apagados, para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.

