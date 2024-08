https://noticiaslatam.lat/20240813/negacion-plausible-en-occidente-como-sus-medios-encubren-el-terrorismo-nuclear-de-ucrania-1156801275.html

Negación plausible en Occidente: cómo sus medios encubren "el terrorismo nuclear" de Ucrania

Negaci贸n plausible en Occidente: c贸mo sus medios encubren "el terrorismo nuclear" de Ucrania

Kiev ataca periódicamente la mayor central nuclear de Europa, de Zaporozhie, pero los organismos internacionales como el OIEA se niegan a condenar estos...

Desde que la regi贸n de Zaporozhie se incorpor贸 a Rusia en octubre de 2022 y la planta pas贸 a estar bajo control ruso, Mosc煤 se ha esforzado por evitar da帽os en la central, que podr铆an provocar un catastr贸fico desastre nuclear, pero las tropas ucranianas siguen lanzando ataques altamente peligrosos contra la instalaci贸n, que actualmente se encuentra en estado de parada parcial.Record贸 que, en marzo de 2022, cuando las tropas rusas tomaron el control de la central nuclear se enfrentaron con "muy poca o ninguna resistencia" y la instalaci贸n pas贸 a estar bajo el control total de Rusia. Pero luego, continu贸, "el r茅gimen de Kiev atac贸 la planta docenas de veces", ya "estemos hablando de bombardeos de artiller铆a, ataques con drones o de varios intentos de incursiones para hacerse con su control", aunque "todos fracasaron en mayor o menor medida".No obstante, el 11 de agosto, "un dron kamikaze del r茅gimen de Kiev" impact贸 en una de las dos torres de refrigeraci贸n dentro de la planta, provocando un incendio, subray贸 el analista a tiempo de agregar que los ataques con drones a una central nuclear "nunca son algo bueno".En este contexto, Sleboda se帽al贸 que el Organismo Internacional de Energ铆a At贸mica (OIEA), que sigue supervisando la instalaci贸n, se ha negado a denunciar los bombardeos ucranianos contra la planta. En opini贸n del experto, la organizaci贸n se ha enfrentado a presiones pol铆ticas para no culpar a los ucranianos de "lo que evidente es un ataque del r茅gimen de Kiev". Mientras tanto, Ucrania ha intentado alegar que las explosiones documentadas por el OIEA en la central fueron causadas por el incendio de neum谩ticos de un autom贸vil, mencion贸.En palabras del polit贸logo estadounidense, los medios de comunicaci贸n occidentales suelen transmitir la versi贸n de Kiev de los hechos ocurridos en la central, lo que permite a Ucrania negar sus ataques a la planta.De acuerdo con Sleboda, "la parte rusa afirma una cosa, el r茅gimen de Kiev inventa una ridiculez, y los medios occidentales invariablemente se aferran a ella" porque no importa lo rid铆cula que sea, no pueden admitir que el bando del conflicto que apoyan intenta "abierta y repetidamente cometer actos de terrorismo nuclear en territorio europeo".

