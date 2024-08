https://noticiaslatam.lat/20240813/putin-destaca-la-preocupacion-de-rusia-por-la-situacion-humanitaria-en-palestina-1156802384.html

Putin destaca la preocupación de Rusia por la situación humanitaria en Palestina

Putin destaca la preocupación de Rusia por la situación humanitaria en Palestina

Sputnik Mundo

Rusia sigue de cerca con dolor la catástrofe humanitaria que se desarrolla en Palestina, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con el... 13.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-13T13:11+0000

2024-08-13T13:11+0000

2024-08-13T13:40+0000

vladímir putin

mahmud abás

palestina

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

internacional

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/0d/1156802457_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_8e9272ff712568489da2acc02730dc62.jpg

"Por supuesto, observamos con gran dolor y preocupación la catástrofe humanitaria que se ha desarrollado en Palestina. (...) Hemos enviado unas 700 toneladas de carga de diversos tipos, estamos haciendo todo lo posible por aprovechar cualquier oportunidad para apoyar a los palestinos y al pueblo palestino", declaró Putin.Lo que está sucediendo en Oriente Medio no pasa desapercibido para Rusia, a pesar de la operación militar especial, declaró el mandatario ruso."Todo el mundo sabe que hoy Rusia, lamentablemente, debe defender sus intereses, defender a su pueblo con las armas en la mano, pero lo que está sucediendo en Oriente Medio, lo que está sucediendo en Palestina, ciertamente no pasa desapercibido", indicó.Subrayó que Rusia mantiene desde hace mucho tiempo profundos lazos con el mundo árabe en general y con Palestina en particular, y es algo que Moscú aprecia mucho. El presidente recordó que el país euroasiático siempre ha estado a favor de una solución pacífica del conflicto palestino-israelí.Al mismo tiempo, puso de relieve que la postura rusa se formuló hace tiempo y es que, para garantizar una paz duradera, fiable y estable en Oriente Medio, es necesario cumplir todas las decisiones de la ONU y, sobre todo, crear un Estado palestino de pleno derecho.Por su parte, Abás enfatizó que la ONU fracasó en su misión de establecer un Estado palestino.El dirigente palestino también rechazó la política de trasladar por la fuerza a los palestinos de la Franja de Gaza.Abás señaló que Rusia y Palestina están unidas por décadas de amistad.El pasado 7 de agosto, Abás aseguró en una entrevista concedida a Sputnik que Palestina está dispuesta a negociar con Israel su estatus definitivo en el marco de una conferencia internacional de paz.El 18 de julio, la Knéset (Parlamento israelí) aprobó una declaración contra el establecimiento del Estado Palestino al oeste de Jordania, señalando que "la creación de un Estado Palestino en el corazón de la tierra de Israel pondría en peligro la existencia del Estado de Israel y sus ciudadanos, intensificaría el conflicto palestino-israelí y desestabilizaría la región", entre otras cosas.En 1947, la ONU, con la participación activa de la Unión Soviética, dispuso crear dos Estados: Israel y Palestina, pero se creó solo el primero.Palestina insiste en que las futuras fronteras entre ambos Estados soberanos se tracen acorde a las líneas previas a la guerra de 1967 (guerra de los Seis Días), y admiten un intercambio de territorios, con la esperanza de crear su Estado en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Este. Israel, por su parte, se niega a restablecer las fronteras de 1967 y a compartir con los árabes Jerusalén, que proclamó como su capital "eterna e indivisible".

https://noticiaslatam.lat/20240807/palestina-recurrira-a-tribunales-mundiales-si-israel-no-devuelve-los-impuestos-retenidos-1156677502.html

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, mahmud abás, palestina, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto