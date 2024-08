https://noticiaslatam.lat/20240807/abas-ve-posibles-consultas-sobre-gobierno-de-unidad-palestino-tras-el-fin-de-combates-1156675485.html

Abás ve posibles las consultas sobre un Gobierno de unidad palestino tras el fin de los combates

"En el caso de que el movimiento Hamás acepte las condiciones de reconciliación nacional, las consultas sobre la creación de un Gobierno de unidad nacional, previstas por la ley, comenzarán tras el fin de la guerra en Gaza", declaró Abás a esta agencia. El presidente agregó que actualmente la prioridad de las autoridades palestinas es poner fin a la agresión contra el enclave. A este respecto, Abás recordó que hace tres meses se estableció en Palestina un Gobierno tecnocrático, compuesto por expertos palestinos que no pertenecen a facciones políticas. Asimismo, Israel no podrá separar la Franja de Gaza y Cisjordania, aseguró Abás.Adicionalmente, el líder palestino precisó que las elecciones generales en Palestina no se celebrarán hasta que Israel garantice la participación de los palestinos que viven en Jerusalén Este. Debido a que Israel impide la participación de los palestinos en Jerusalén Este, las autoridades palestinas decidieron aplazar tanto las elecciones presidenciales, como parlamentarias.Abás reiteró que Jerusalén Este es "una parte integral del Estado de Palestina y su capital". Además, recordó que la participación de todos los palestinos en las elecciones es su derecho legítimo.Las elecciones generales en los territorios palestinos estaban previstas para 2021, pero fueron aplazadas tras la decisión de Israel de prohibir su celebración en Jerusalén Este, que, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, debería convertirse en la capital del Estado de Palestina independiente.En marzo pasado, el presidente palestino nombró como primer ministro a Mohamed Mustafá y le encargó formar un nuevo Gobierno.La última vez que se celebraron elecciones en la ANP fue en 2006, cuando el movimiento palestino Hamás obtuvo la mayoría de los escaños en el consejo legislativo y posteriormente dio un violento golpe de Estado en la Franja de Gaza.​Desde el estallido de la guerra entre Hamás e Israel, varios funcionarios de la ANP han pedido la integración del ala política del movimiento en un futuro gobierno palestino, afirmando que es un componente esencial de la sociedad palestina.El pasado 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 39.650 muertos y más de 91.530 heridos. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

