https://noticiaslatam.lat/20240813/mayoria-de-estadounidenses-cree-que-personas-sin-ciudadania-se-registran-ilegalmente-para-votar-1156789653.html

Mayoría de estadounidenses cree que personas sin ciudadanía se registran ilegalmente para votar

Mayoría de estadounidenses cree que personas sin ciudadanía se registran ilegalmente para votar

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — La mayoría de los posibles votantes en Estados Unidos creen que las personas sin ciudadanía se están registrando en los padrones de... 13.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-13T01:10+0000

2024-08-13T01:10+0000

2024-08-13T01:10+0000

internacional

política

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

kamala harris

donald trump

encuesta

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/09/12/1092820564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2f6a0a28b2f558c80c9bc4bbea32933.jpg

De acuerdo con el sondeo, el 55% de los encuestados considera que es probable que los no ciudadanos se registran ilegalmente para votar, incluyendo un 32% que lo cree muy probable.El 37% de quienes respondieron no cree tal hipótesis y, entre ellos, un 14% no lo cree probable en absoluto. En Estados Unidos es ilegal que una persona no registrada como ciudadano vote en elecciones federales y, actualmente, ningún estado permite que los no ciudadanos participen en los comicios estatales.Sin embargo, algunos municipios del distrito de Columbia permiten que los no ciudadanos voten en ciertas elecciones locales. En julio, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una ley que requiere una prueba de ciudadanía para registrarse en las elecciones federales. El Senado aún debe aprobar la legislación antes de noviembre, cuando se celebran las presidenciales.La encuesta de Rasmussen consultó a 1.069 probables votantes, del 4 al 6 de agosto, con un margen de error de más o menos tres puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.

https://noticiaslatam.lat/20240809/por-que-los-latinos-en-eeuu-estan-abandonando-a-los-democratas-y-votando-por-los-republicanos-1156727835.html

https://noticiaslatam.lat/20240807/kamala-harris-anuncia-que-ya-es-oficialmente-candidata-democrata-a-la-presidencia-de-eeuu-1156675064.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), kamala harris, donald trump, encuesta