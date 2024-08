https://noticiaslatam.lat/20240813/china-desarrolla-nuevo-motor-que-ahorrara-hasta-el-90-de-combustible-y-en-alemania-retan-a-la-ue-1156814903.html

China desarrolla nuevo motor que ahorrará hasta el 90% de combustible, y en Alemania retan a la UE

China desarrolla nuevo motor que ahorrará hasta el 90% de combustible, y en Alemania retan a la UE

China no se detiene. Continúa innovando en el mundo automovilístico, y ahora presenta su nuevo motor diésel desarrollado con tecnología que reduce hasta en un... 13.08.2024, Sputnik Mundo

China desarrolla nuevo motor que ahorrará hasta el 90% de combustible, y en Alemania retan a la UE

¿Larga vida a los coches a gasolina?La idea de este motor certificado por TÜV SÜD, y que también cuenta con el respaldo del China Automotive Technology & Research Center, dos de las entidades más importantes en el ámbito de la certificación en el mundo automovilístico, surgió en el año 2020. Entonces, la empresa Weichai Power trabajaba para mejorar la eficiencia de sus motores y ese mismo año lograron reducir la temperatura de sus motores a la mitad, todo un récord en ese momento.La clave de este nuevo motor radica en la optimización de cuatro sistemas clave, el suministro de combustible, la admisión de aire, la combustión y la reducción de la fricción. Todos estos avances no hubieran sido posibles sin la implementación de nuevas tecnologías como la combustión de alta expansión y la presurización de flujo mixto, que además también mejoran las emisiones de carbono de los vehículos.En tanto, desde hace un buen tiempo ya, la Unión Europea puso quinta y acelera hacia la prohibición de la venta de coches y furgonetas con motores de combustión interna en 2035, a excepción de los e–Fuels. Sin embargo, la casa BMW no parece dispuesta a rendirse y sigue apostando por esta tecnología, pero con un enfoque renovado.De acuerdo a la revista ‘Auto Motor und Sport’, la mencionada la marca alemana acaba de presentar una patente que podría cambiarlo todo, y alargar la vida de este tipo de vehículos en el mercado europeo. En este contexto, la realidad también marca que, por ejemplo, en países como España actualmente la mitad de los coches tienen más de 15 años: ¿cómo se pretende entonces, que para 2035 todo el mundo pueda acceder a la compra de coches eléctricos, si ni siquiera a día de hoy, los ciudadanos no pueden permitirse tener coches nuevos?"Hay una cultura del vehículo a gasoil, o a los diversos tipos de gasolina. A lo que se debiese llegar, más bien, luego de haber consolidado un medio de transporte tan rápido, moderno, utilitario, tan importante, es en el tema del ahorro: el tema está en la gasolina. Las principales marcas no quieren ahondar o invertir en eso, porque es el tema del negocio", explica el doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo.

