https://noticiaslatam.lat/20240810/bielorrusia-promete-que-ninguna-provocacion-de-kiev-quedara-sin-respuesta-tras-incidente-de-drones-1156757891.html

Bielorrusia promete que "ninguna provocación de Kiev quedará sin respuesta" tras incidente de drones

Bielorrusia promete que "ninguna provocación de Kiev quedará sin respuesta" tras incidente de drones

Sputnik Mundo

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ordenó reforzar la agrupación de tropas en la frontera con Ucrania. La medida es una respuesta al reciente... 10.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-10T17:21+0000

2024-08-10T17:21+0000

2024-08-10T17:21+0000

defensa

bielorrusia

ucrania

🌍 europa

alexandr lukashenko

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106695/55/1066955586_0:248:3147:2018_1920x0_80_0_0_254ec1445a78bbcc6624deff42a0e4b5.jpg

El responsable detalló que las unidades militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales, Fuerzas Terrestres, Fuerzas de Misiles, incluidos los sistemas lanzacohetes múltiples Polonez y los complejos Iskander, fueron enviadas a las zonas designadas.A su vez, el presidente de Bielorrusia calificó el ataque como un hostigamiento, agregando que "ninguna provocación quedará sin respuesta".Minsk acusa a Kiev de alentar el conflicto en la región Ucrania agrava la crisis en la región, lanzando vehículos aéreos no tripulados al territorio de Bielorrusia, declararon desde la Cancillería del país.Asimismo, el ente reafirmó su compromiso con una solución del conflicto en Ucrania y un fin al derramamiento de sangre. Las acciones de Kiev, continúa, se realizan "con una connivencia clara o incluso con la incitación de actores externos"."Instamos enérgicamente a esas partes a que entren en razón y se detengan", añade la nota.El ente también citó a la encargada de negocios de Ucrania, Olga Timush, para expresarle un reclamo.Además, el ente advirtió a la encargada de negocios ucraniana de que, si se repiten provocaciones similares, "Bielorrusia se reserva el derecho a tomar medidas de respuesta para proteger su territorio".Asimismo, el Ministerio advirtió que "en caso de una expansión del conflicto, el fuego se extenderá por toda la región y se dirigirá, en particular, a los países de la Unión Europea".El viernes, un grupo de drones lanzados desde Ucrania cruzó la frontera con Bielorrusia y fue derribado por los sistemas de defensa antiaérea del país. Según la Cancillería bielorrusa, otro grupo de vehículos aéreos no tripulados se dirigió desde Ucrania hacia el territorio de Rusia.Previamente, el veterano especialista en asuntos militares e internacionales, Andréi Koshkin, explicó que los movimientos de las tropas ucranianas cerca de la frontera con Bielorrusia son una señal del deseo de Kiev de arrastrar a Minsk al conflicto actual.

https://noticiaslatam.lat/20240808/con-su-ataque-contra-la-region-de-kursk-ucrania-pretende-ganarse-el-favor-de-la-otan-y-washington-1156716450.html

bielorrusia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bielorrusia, ucrania, 🌍 europa, alexandr lukashenko, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania