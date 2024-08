https://noticiaslatam.lat/20240808/con-su-ataque-contra-la-region-de-kursk-ucrania-pretende-ganarse-el-favor-de-la-otan-y-washington-1156716450.html

Con su ataque contra la región de Kursk, Ucrania pretende "ganarse el favor de la OTAN y Washington"

Kiev "está tratando de ganar puntos" tras los fracasos en el campo de batalla y manifestar que "aún sirve para algo", por un lado, y elevar la moral de sus soldados, por otro, comentó el especialista libanés en relaciones internacionales, refiriéndose a la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania.A juicio del analista político, es "una especie de una tercera guerra mundial" en la que Occidente intenta atar a Rusia con el conflicto en Ucrania y nivelar "cualquier papel positivo" que Moscú pudiera desempeñar en Oriente Medio a la luz de los acontecimientos que se están produciendo en esa región.De acuerdo con el especialista, Estados Unidos y Europa no son capaces de librar a la vez guerras en Ucrania y Oriente Medio, por lo que "los estadounidenses también intentarán equilibrar los dos frentes y presionar a sus aliados" para que presten el apoyo necesario a Kiev.No obstante, pese a los intentos de Washington de impedir que Rusia desempeñe el papel de "socio clave" en la escena mundial, "muchos países ven que Moscú puede salvarlos de la brutal hegemonía de Estados Unidos al alzarse en defensa de estas naciones y de sus intereses", manifestó el analítico.Para Abu Zeid, constituye un hecho lamentable que esas "operaciones militares terroristas contra civiles" no hayan encontrado condena en Occidente, que aplica "un doble rasero y encubre los crímenes de sus subordinados", mientras que las instituciones internacionales han reaccionado con extrema moderación. Sin embargo, Rusia no mirará con brazos cruzados tales acciones contra la población civil, adelantó.

