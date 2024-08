https://noticiaslatam.lat/20240809/jefe-del-oiea-pide-maxima-moderacion-para-evitar-accidente-nuclear-en-la-region-rusa-de-kursk-1156747820.html

Jefe del OIEA pide máxima moderación para evitar accidente nuclear en la región rusa de Kursk

El jefe del OIEA agregó que mantiene contactos con representantes de Rusia y Ucrania, y prometió "informar a la comunidad internacional según sea necesario". Los principios de seguridad establecidos para la central nuclear de Zaporozhie, incluida la necesidad de garantizar la integridad física de las instalaciones, se aplican también a la de Kursk, subrayó. Anteriormente, el gobernador en funciones de la región, Alexéi Smirnov, comunicó que la ciudad de Kurchátov se quedó sin electricidad tras la caída de fragmentos de un dron ucraniano sobre el transformador. En Kurchátov, situado a poco más de 30 km al oeste de la capital provincial y a unos 75 km de la frontera con Ucrania, se encuentra la central nuclear de Kursk, que cuenta con cuatro reactores RBMK-100, el mismo modelo que el utilizado en Chernóbil. El jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valeri Guerásimov, afirmó el miércoles que las fuerzas rusas detuvieron una ofensiva realizada por unos 1.000 militares ucranianos en la mañana del 6 de agosto para ocupar territorios en la provincia de Kursk. Como resultado de los bombardeos y ataques con drones, al menos cuatro residentes de la región murieron y más de 60 personas, entre ellas nueve niños, resultaron heridas. Además, miles de personas se vieron obligadas a abandonar la zona de bombardeos y combates que continúan tras la incursión ucraniana. El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Kiev de lanzar una provocación a gran escala y realizar bombardeos indiscriminados, particularmente contra instalaciones civiles. El jefe del municipio de Kurchátov, Ígor Korpunkov, le dijo a Sputnik que la central nuclear de Kursk sigue operando con normalidad. A su vez, el OIEA declaró en aquel momento que no veía motivos para preocuparse por la seguridad nuclear en la región. Rusia informa sobre situación en la zonaRusia informó al OIEA sobre la situación en la central nuclear de Kursk tras el intento de ataque de las tropas ucranianas, comunicó la misión permanente rusa ante los organismos internacionales en Viena.El ente detalló a través de Telegram que este 9 de agosto en la planta se encontraron supuestamente fragmentos de misiles derribados, en particular en la zona del complejo de procesamiento de residuos radiactivos.La nota precisa que hasta el momento no se han registrado bombardeos directos contra la ciudad de Kurchátov, donde se encuentra la central, la misma planta, así como contra las infraestructuras energéticas, pero "la situación sigue siendo tensa".

