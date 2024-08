https://noticiaslatam.lat/20240806/rusia-y-sus-intereses-no-tienen-cabida-en-la-formula-de-mediacion-de-paris-1156650434.html

Rusia y sus intereses "no tienen cabida" en la fórmula de mediación de París

06.08.2024

La fórmula de mediación francesa en el conflicto ucraniano no tiene en cuenta los intereses de Moscú ni los de la mayoría de los ucranianos, declaró la...

Al mismo tiempo, el diplomático no mencionó el neonazismo en Ucrania, la represión contra la oposición, así como la vulneración de los derechos de los creyentes, los rusos étnicos y los ciudadanos rusoparlantes, subrayó Zajárova."Como podemos ver, Rusia, sus legítimos intereses nacionales y los intereses de una parte significativa de los propios ucranianos simplemente no tienen cabida en la fórmula de mediación de París", resumió.La vocera recordó que Kiev se retiró de las negociaciones con Rusia "bajo la presión de Londres y con la connivencia de sus patrocinadores occidentales, entre ellos Francia" y después formalizó jurídicamente la prohibición de las negociaciones para sí misma.En sus palabras, el precio de esta decisión "fue la muerte de decenas de miles de soldados ucranianos, la ruina de la economía y el sufrimiento de la población civil"."En la actualidad, Francia es uno de los patrocinadores financieros y militares más activos del régimen de Kiev, cuyo objetivo es infligir una derrota a Rusia, elevando constantemente la escalada gradual del conflicto y promoviendo las ideas de una intervención militar occidental en Ucrania, lo que aumenta los riesgos de un choque directo entre Rusia y los países de la OTAN", destacó Zajárova.Los países de la OTAN "están librando una guerra híbrida total contra Rusia"Zajárova también llamó la atención sobre las observaciones de Levy acerca de la construcción de un mundo multipolar. En particular, el embajador señaló que "la multipolaridad existía antes de febrero de 2022", y su país sugirió mejorar el sistema internacional y la acción colectiva en beneficio de la paz y la seguridad."Resulta extremadamente extraño oír esto de un representante de un Estado que forma parte de un bloque militar que lleva mucho tiempo realizando una expansión geopolítica hacia el este. Y ello a pesar de las promesas de que no se ampliarán 'ni un centímetro', así como los compromisos asumidos al más alto nivel, incluso a través de la OSCE [la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa], de respetar el principio de seguridad igual e indivisible y de no reforzar su seguridad a expensas de otros", enfatizó. Zajárova destacó que hoy en día, los países de la OTAN, incluida Francia, "están librando una guerra híbrida total contra Rusia y se tambalean al borde de un enfrentamiento armado directo con Rusia".La representante de la diplomacia rusa recordó la "agresión en Europa contra Yugoslavia" de la OTAN (1999), el bombardeo de Libia y la "destrucción del Estado libio" (2011), en los que París desempeñó un papel clave."El mundo evoluciona hacia una verdadera multipolaridad""En cuanto al comentario del embajador sobre la existencia de la multipolaridad antes del 2022 (...), si Francia ha estado promoviendo algo todo este tiempo, definitivamente no es la multipolaridad, sino más bien el concepto de multilateralismo centrado en Occidente, que, de hecho, es una expresión de la unipolaridad", subrayó la portavoz.La diplomática señaló que, según la concepción occidental del orden mundial, todos los demás Estados deben seguir las instrucciones occidentales. Los que se niegan a hacerlo son objeto de diversos tipos de presiones, agregó."Hoy, el mundo evoluciona hacia una verdadera multipolaridad. Es una realidad objetiva. La posibilidad de dominación por parte de un país o un grupo de países está dando paso a un acuerdo basado en el equilibrio de poder y los intereses de los centros de toma de decisiones de importancia mundial", concluyó Zajárova.

