Zelenski confirma la llegada de los cazas F-16 a Ucrania y vuelve a quejarse

"Los F-16 están en Ucrania", reza un mensaje publicado en el canal de Telegram de Zelenski, adjunto con un video que muestra el vuelo de un par de cazas F-16, así como de otros dos aviones.Sin embargo, durante su discurso ante los militares, estando delante de dos cazas estadounidenses, Zelenski volvió a quejarse. De acuerdo con varios medios locales, los habitantes de la ciudad de Odesa vieron un avión F-16 sobrevolando el cielo de la ciudad. El caza voló en dirección a Moldavia.Poco antes, la revista The Economist informó que Kiev recibió el 31 de julio los primeros diez de los 79 cazas F-16 que Washington había prometido suministrar. La publicación subrayó que esto ocurría un año después de que la Administración del presidente estadounidense Joe Biden aprobara su entrega a Ucrania. El periódico The Telegraph comunicó el 31 de julio de que las tropas ucranianas habían realizado los primeros vuelos de los F-16, en los que los cazas fueron utilizados como aviones de defensa aérea.Los cazas estadounidenses F-16 prometidos a Kiev estarían obsoletos para los conflictos con grandes potencias militares y es poco probable que sobrevivan en el enfrentamiento Rusia, comentó a su vez la revista National Interest.En 2023, varios Estados de la OTAN acordaron suministrar esos cazas a las FFAA ucranianas y lanzaron programas de entrenamiento para pilotos ucranianos. El 10 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, informó que EEUU y sus aliados están "ahora mismo" enviando a Ucrania los aviones de combate F-16 prometidos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que los F-16 suministrados a Kiev serán destruidos igual que otros equipos militares occidentales. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, alertó que Moscú considerará el traslado de estos cazas como una señal deliberada a la OTAN en el ámbito nuclear. Sin embargo, su aparición en Ucrania no cambiará nada en el frente, los F-16 serán destruidos de la misma manera que otros tipos de armas, subrayó el canciller.

