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World Actuatics traslada un torneo a México por rechazo de Canadá a atletas de Rusia

World Actuatics traslada un torneo a México por rechazo de Canadá a atletas de Rusia

Sputnik Mundo

La federación deportiva World Acuatics decidió trasladar de Canadá a México uno de sus torneos tras la negativa del Gobierno canadiense a conceder visados a... 29.11.2026, Sputnik Mundo

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A principios de noviembre, Ottawa dejó claro que los atletas rusos y bielorrusos, a menos que compitan como neutrales bajo sus condiciones, no tendrían permitido entrar en Canadá para participar en las competiciones programadas."Tras extensas conversaciones con las partes implicadas, World Aquatics ha decidido realizar los siguientes cambios en los próximos calendarios de eventos: La Copa Mundial de Saltos de World Aquatics 2027, Parada 1, que se celebrará del 25 al 28 de febrero de 2027, se trasladará a México en las mismas fechas. La Copa Mundial de Natación Artística de World Aquatics 2027, Parada 4, programada del 29 de abril al 1 de mayo de 2027, se eliminará del calendario de competiciones mientras se identifica un nuevo anfitrión", anunció la federación.World Aquatics reafirmó su compromiso con "una competición internacional inclusiva y universalmente accesible, libre de intervención política" y expresó la esperanza de que Canadá pueda albergar futuros eventos de la federación.En febrero de 2022, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, las federaciones internacionales suspendieron por tiempo indefinido la participación de selecciones y clubes rusos en competiciones internacionales.Aunque en 2026 comenzaron a levantarse algunas de estas restricciones, varios países comenzaron a intervenir en la organización de competiciones internacionales, lo que supone una violación de los principios de la Carta Olímpica y de los estatutos de las federaciones deportivas internacionales.

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