De igual manera, Rodríguez entregó equipamiento a los oficiales, con el propósito de "mejorar la capacidad y el apresto operacional de nuestra Aviación Militar Bolivariana y también de nuestra Guardia del Pueblo", para aumentar sus capacidades.
La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer esta nueva agrupación, ello en el marco del 106 aniversario de la Aviación Militar Venezolana.
"Llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a modernizarse, a actualizarse en la nueva tecnología, incorporar la inteligencia artificial para la defensa de nuestra soberanía aérea, nunca para agredir a otro país, sino para la defensa de nuestro territorio", expresó en un video publicado en su canal de Telegram.
De igual manera, Rodríguez entregó equipamiento a los oficiales, con el propósito de "mejorar la capacidad y el apresto operacional de nuestra Aviación Militar Bolivariana y también de nuestra Guardia del Pueblo", para aumentar sus capacidades.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).