https://noticiaslatam.lat/20261129/que-le-falta-a-mexico-para-reforzar-su-seguridad-en-la-aeronautica-civil-1176070873.html

¿Qué le falta a México para reforzar su seguridad en la aeronáutica civil?

¿Qué le falta a México para reforzar su seguridad en la aeronáutica civil?

Sputnik Mundo

La nación latinoamericana enfrenta un déficit de controladores aéreos, lo que provoca afectaciones directas a los servicios de transporte aéreo, de acuerdo con... 29.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-29T06:21+0000

2026-11-29T06:21+0000

2026-11-29T06:21+0000

américa latina

méxico

sociedad

industria aeronáutica

seguridad

aeronaves

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0a/1160362573_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_91ebdebad2e047a811a3b41e2a3e864a.jpg

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) sostiene que son cerca de 1.000 controladores aéreos los que operan a nivel nacional, distribuidos en 63 aeropuertos, pero se requiere del doble para cubrir todo el trabajo.En conferencia de prensa, el dirigente de SINACTA, José Alfredo Covarrubias, señaló que, tan solo en la Ciudad de México, operan 150 controladores que trabajan hasta 20 horas en tres turnos, cuando lo ideal es que sean jornada de siete horas cada turno.Al margen de esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron que se abrieron 500 plazas más, las cuales serán cubiertas antes de que acabe el sexenio.Actualmente, solo 60 personas está siendo capacitadas en la carrera que se imparte en el Centro de Capacitación de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), con duración de dos años. Los aspirantes son becados por el Gobierno federal y se les garantiza empleo tras concluir los cursos exitosamente.Pese a ello, el SINACTA sostiene que no se ve mucho interés entre los jóvenes por tomar esta carrera, principalmente porque no la conocen. Este fenómeno se repite en varias partes del mundo.

https://noticiaslatam.lat/20261117/fbi-confirmo-que-paralizacion-de-vuelos-en-eeuu-no-fue-un-ciberataque-dice-titular-de-transporte-1175903184.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, sociedad, industria aeronáutica, seguridad, aeronaves