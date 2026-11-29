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¿Qué le falta a México para reforzar su seguridad en la aeronáutica civil?
¿Qué le falta a México para reforzar su seguridad en la aeronáutica civil?
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La nación latinoamericana enfrenta un déficit de controladores aéreos, lo que provoca afectaciones directas a los servicios de transporte aéreo, de acuerdo con... 29.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-29T06:21+0000
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El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) sostiene que son cerca de 1.000 controladores aéreos los que operan a nivel nacional, distribuidos en 63 aeropuertos, pero se requiere del doble para cubrir todo el trabajo.En conferencia de prensa, el dirigente de SINACTA, José Alfredo Covarrubias, señaló que, tan solo en la Ciudad de México, operan 150 controladores que trabajan hasta 20 horas en tres turnos, cuando lo ideal es que sean jornada de siete horas cada turno.Al margen de esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron que se abrieron 500 plazas más, las cuales serán cubiertas antes de que acabe el sexenio.Actualmente, solo 60 personas está siendo capacitadas en la carrera que se imparte en el Centro de Capacitación de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), con duración de dos años. Los aspirantes son becados por el Gobierno federal y se les garantiza empleo tras concluir los cursos exitosamente.Pese a ello, el SINACTA sostiene que no se ve mucho interés entre los jóvenes por tomar esta carrera, principalmente porque no la conocen. Este fenómeno se repite en varias partes del mundo.
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¿Qué le falta a México para reforzar su seguridad en la aeronáutica civil?
La nación latinoamericana enfrenta un déficit de controladores aéreos, lo que provoca afectaciones directas a los servicios de transporte aéreo, de acuerdo con representantes gremiales.
El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) sostiene que son cerca de 1.000 controladores aéreos los que operan a nivel nacional, distribuidos en 63 aeropuertos, pero se requiere del doble para cubrir todo el trabajo.
En conferencia de prensa, el dirigente de SINACTA, José Alfredo Covarrubias, señaló que, tan solo en la Ciudad de México, operan 150 controladores que trabajan hasta 20 horas en tres turnos, cuando lo ideal es que sean jornada de siete horas cada turno.
"El más saturado es el Centro de Control México con la torre de control de México y donde se complica la operación con el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de Puebla, Cuernavaca, incluso uno que no menciona nadie que es el de Atizapán y Toluca [todos en el centro del país]. Ese grupo de aeropuertos en un pequeño espacio y gran cantidad de aviones", declaró Covarrubias, escribe El Universal.
17 de noviembre, 04:15 GMT
Al margen de esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron que se abrieron 500 plazas más, las cuales serán cubiertas antes de que acabe el sexenio.
Actualmente, solo 60 personas está siendo capacitadas en la carrera que se imparte en el Centro de Capacitación de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), con duración de dos años. Los aspirantes son becados por el Gobierno federal y se les garantiza empleo tras concluir los cursos exitosamente.
Los sueldos de un controlador de tránsito rondan los 25.000 pesos mensuales brutos (1.315 dólares) más prestaciones, pero puede crecer hasta los 45.000 pesos (2.368 dólares).
Pese a ello, el SINACTA sostiene que no se ve mucho interés entre los jóvenes por tomar esta carrera, principalmente porque no la conocen. Este fenómeno se repite en varias partes del mundo.
"Este es un problema que debe ser enfrentado con seriedad considerando las particularidades de cada país como lo ha expresado la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y Union to Union", sostuvo Covarrubias.
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