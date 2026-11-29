Inicia cierre de urnas tras comicios generales en España
© AP Photo / Bernat ArmangueElecciones generales en España.
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Con una participación preliminar de 68,15%, la población del país europeo votó en las elecciones parlamentarias anticipadas, esto con base en la información de las autoridades.
Esto quiere decir que 24,5 de 35,9 millones de españoles que conforman el padrón, y que viven tanto en la nación como en el extranjero, acudieron a las urnas.
Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno—Pedro Sánchez, del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, de Frente Amplio— ejercieron su derecho al sufragio durante las primeras horas de la jornada.
Los colegios electorales permanecieron abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 GMT) en la parte peninsular de España. En Canarias, por la diferencia horaria, estarán habilitados una hora más.
Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno—Pedro Sánchez, del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, de Frente Amplio— ejercieron su derecho al sufragio durante las primeras horas de la jornada.
Los colegios electorales permanecieron abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 GMT) en la parte peninsular de España. En Canarias, por la diferencia horaria, estarán habilitados una hora más.
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