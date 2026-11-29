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España registra participación récord en las elecciones generales
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La participación en las elecciones parlamentarias anticipadas de España alcanzó el 45,74% para las 14:00 hora local (13:00 GMT), un récord histórico de... 29.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los medios locales, la cifra superó el máximo de la serie histórica, fijada en junio de 1993, cuando a esa misma hora había sufragado el 42% del censo. Frente a los comicios generales de 2023, el avance alcanza 5,27 puntos. En total, más de 38,7 millones de españoles, incluidos casi 2,8 millones de votantes residentes fuera del país, están llamados a participar en los comicios generales de este domingo para elegir a 350 miembros del Congreso de los Diputados (Cámara Baja) y 209 senadores.La participación aumentó en todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, especialmente en Euskadi, Ceuta, Melilla y Cataluña. La Comunidad Valenciana lidera la afluencia con un 50,94%, seguida por La Rioja, con un 50,85%. En tercer lugar va Aragón, con un 49,24%.Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno—Pedro Sánchez, del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, de Frente Amplio— han ejercido su derecho al voto durante las primeras horas de la jornada electoral.Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 GMT) en la parte peninsular de España, con una hora menos de jornada en Canarias por la diferencia horaria.
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España registra participación récord en las elecciones generales
16:56 GMT 29.11.2026 (actualizado: 18:22 GMT 29.11.2026)
La participación en las elecciones parlamentarias anticipadas de España alcanzó el 45,74% para las 14:00 hora local (13:00 GMT), un récord histórico de participación en unas elecciones generales, según los primeros datos publicados por las autoridades del país.
De acuerdo con los medios locales, la cifra superó el máximo de la serie histórica, fijada en junio de 1993, cuando a esa misma hora había sufragado el 42% del censo. Frente a los comicios generales de 2023, el avance alcanza 5,27 puntos.
En total, más de 38,7 millones de españoles, incluidos casi 2,8 millones de votantes residentes fuera del país, están llamados a participar en los comicios generales de este domingo para elegir a 350 miembros del Congreso de los Diputados (Cámara Baja) y 209 senadores.
La participación aumentó en todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, especialmente en Euskadi, Ceuta, Melilla y Cataluña. La Comunidad Valenciana lidera la afluencia con un 50,94%, seguida por La Rioja, con un 50,85%. En tercer lugar va Aragón, con un 49,24%.
Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno—Pedro Sánchez, del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, de Frente Amplio— han ejercido su derecho al voto durante las primeras horas de la jornada electoral.
Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 GMT) en la parte peninsular de España, con una hora menos de jornada en Canarias por la diferencia horaria.