Sánchez agradeció a la ciudadanía que votó al PSOE y señaló que, como deber democrático, "debemos reconocer y aceptar el resultado de las elecciones, sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría de la conspiración". Además, dio a conocer que llamó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle.Con más del 95% de los sufragios obtenidos, la fuerza política gobernante tiene preliminarmente 115 escaños en la Cámara de Diputados (cámara baja).
El jefe del Gobierno español reconoció que los datos de las votaciones no fueron favorables para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
"Creo que hemos hecho una gran campaña, pero lamentablemente no hemos logrado los objetivos de reeditar un gobierno progresista", señaló en una conferencia desde la sede de su fuerza política.
Sánchez agradeció a la ciudadanía que votó al PSOE y señaló que, como deber democrático, "debemos reconocer y aceptar el resultado de las elecciones, sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría de la conspiración". Además, dio a conocer que llamó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle.
Con más del 95% de los sufragios obtenidos, la fuerza política gobernante tiene preliminarmente 115 escaños en la Cámara de Diputados (cámara baja).
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