https://noticiaslatam.lat/20261129/gran-numero-de-muertes-musk-lanza-una-dura-acusacion-contra-usaid-por-sus-actividades-en-ucrania-1176075287.html
"Gran número de muertes": Musk lanza una dura acusación contra USAID por sus actividades en Ucrania
"Gran número de muertes": Musk lanza una dura acusación contra USAID por sus actividades en Ucrania
Sputnik Mundo
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cerrada en 2025, es responsable de numerosas muertes a lo largo del mundo, afirmó el... 29.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-29T14:01+0000
2026-11-29T14:01+0000
2026-11-29T14:01+0000
internacional
política
elon musk
ucrania
eeuu
usaid
🌍 europa
corrupción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/1c/1176069507_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e33b9b272e08a34382032adccc0e7d73.jpg
El hombre más rico del planeta comentó así el dato de que la USAID, utilizada como herramienta para cambiar regímenes, gastó 817.400 millones de dólares entre 2020 y 2024 en programas relacionados con los procesos electorales en otros países.Asimismo, Musk acusó a la agencia de blanquear dinero estadounidense en Ucrania. El 3 de febrero, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que había accedido a cerrar la agencia. En dos días, el 7 de febrero, el mandatario señaló que las medidas contra la USAID eran irreversibles, debido al alto nivel de corrupción dentro de la organización.En 2014, la plaza de la Independencia en Kiev (Maidán Nezalézhnosti) se convirtió en el terreno principal del Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios que tuvieron como resultado el derrocamiento y huida del país del entonces presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014). Rusia califica aquellos acontecimientos como un golpe de Estado avalado por Occidente.
https://noticiaslatam.lat/20250205/cuanto-gastaron-la-usaid-y-el-departamento-de-estado-de-eeuu-en-democracia-en-la-antigua-urss-1161005666.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/1c/1176069507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34fd204cafe35bdc5295f29644c80ae1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, elon musk, ucrania, eeuu, usaid, 🌍 europa, corrupción
política, elon musk, ucrania, eeuu, usaid, 🌍 europa, corrupción
"Gran número de muertes": Musk lanza una dura acusación contra USAID por sus actividades en Ucrania
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cerrada en 2025, es responsable de numerosas muertes a lo largo del mundo, afirmó el multimillonario estadounidense Elon Musk.
El hombre más rico del planeta comentó así el dato de que la USAID, utilizada como herramienta para cambiar regímenes, gastó 817.400 millones de dólares entre 2020 y 2024 en programas relacionados con los procesos electorales en otros países.
"USAID es responsable de un gran número de muertes debido a sus operaciones para cambiar regímenes, especialmente en Ucrania", escribió en la red social X.
Asimismo, Musk acusó a la agencia de blanquear dinero estadounidense en Ucrania.
"USAID está plagada de lombrices", concluyó.
El 3 de febrero, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que había accedido a cerrar la agencia
. En dos días, el 7 de febrero, el mandatario señaló que las medidas contra la USAID eran irreversibles
, debido al alto nivel de corrupción dentro de la organización.
En 2014, la plaza de la Independencia en Kiev (Maidán Nezalézhnosti) se convirtió en el terreno principal del Euromaidán
, una serie de manifestaciones y disturbios que tuvieron como resultado el derrocamiento y huida del país del entonces presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014). Rusia califica aquellos acontecimientos como un golpe de Estado avalado por Occidente.
5 de febrero 2025, 13:51 GMT