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España abre una investigación contra Telegram y su propietario, Pável Dúrov*
España abre una investigación contra Telegram y su propietario, Pável Dúrov*
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Las autoridades españolas acusan al propietario de Telegram de infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), según informó el propio Pável... 29.11.2026, Sputnik Mundo
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En febrero se produjo un enfrentamiento entre el Gobierno español y el jefe de la plataforma tecnológica. Entonces, Dúrov envió un mensaje a todos los usuarios de Telegram en España en el que acusó a las autoridades de intentar restringir la libertad de expresión en internet a raíz del proyecto de ley que prohibiría el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.En el mensaje advertía que la ley sentaría un precedente que, con el tiempo, obligaría a todos los usuarios a revelar sus datos personales y permitiría al Gobierno acceder a su actividad en internet.Pável Dúrov fue detenido en un aeropuerto de París el 24 de agosto de 2024 por cargos relacionados con usos delictivos de su aplicación de mensajería. Fue puesto en libertad el 28 de agosto bajo fianza de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares). La investigación sigue en curso.* Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas.
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España abre una investigación contra Telegram y su propietario, Pável Dúrov*
18:01 GMT 29.11.2026 (actualizado: 18:22 GMT 29.11.2026)
Las autoridades españolas acusan al propietario de Telegram de infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), según informó el propio Pável Dúrov. A su juicio, la investigación está relacionada con las acusaciones que lanzó antes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por intentar restringir la libertad digital.
"Si su objetivo era silenciarnos, se llevarán una decepción. El RGPD protege la privacidad, no a los políticos frente a las críticas", escribió el empresario.
En febrero se produjo un enfrentamiento entre el Gobierno español y el jefe de la plataforma tecnológica. Entonces, Dúrov envió un mensaje a todos los usuarios de Telegram en España en el que acusó a las autoridades de intentar restringir la libertad de expresión en internet a raíz del proyecto de ley que prohibiría el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.
En el mensaje advertía que la ley sentaría un precedente que, con el tiempo, obligaría a todos los usuarios a revelar sus datos personales y permitiría al Gobierno acceder a su actividad en internet.
Pável Dúrov fue detenido
en un aeropuerto de París el 24 de agosto de 2024 por cargos relacionados con usos delictivos de su aplicación de mensajería. Fue puesto en libertad el 28 de agosto bajo fianza de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares). La investigación sigue en curso
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* Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas.
24 de agosto 2025, 18:50 GMT