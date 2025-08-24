https://noticiaslatam.lat/20250824/durov-senala-que-el-unico-resultado-de-su-arresto-es-un-enorme-dano-a-la-imagen-de-francia-1165807824.html

Dúrov señala que el único resultado de su arresto es un "enorme daño" a la imagen de Francia

Dúrov señala que el único resultado de su arresto es un "enorme daño" a la imagen de Francia

Sputnik Mundo

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, calificó su detención en agosto de 2024 como "extraña" y añadió que el único resultado fue "un enorme daño a la imagen de... 24.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-24T18:50+0000

2025-08-24T18:50+0000

2025-08-24T18:50+0000

internacional

rusia

francia

pável dúrov

sociedad

telegram

🌍 europa

parís

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1a/1157066742_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_78dbf4247dd644247fe9d18ef108fc13.jpg

Calificó el arresto no solo como algo sin precedentes, sino también como "algo absurdo desde el punto de vista jurídico y lógico".Pável Dúrov fue detenido en un aeropuerto de París el 24 de agosto por cargos relacionados con usos delictivos de su aplicación de mensajería. Fue puesto en libertad el 28 de agosto bajo fianza de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares).

https://noticiaslatam.lat/20250728/1164913547.html

francia

parís

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, francia, pável dúrov, sociedad, telegram, 🌍 europa, parís