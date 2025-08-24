https://noticiaslatam.lat/20250824/durov-senala-que-el-unico-resultado-de-su-arresto-es-un-enorme-dano-a-la-imagen-de-francia-1165807824.html
Dúrov señala que el único resultado de su arresto es un "enorme daño" a la imagen de Francia
Dúrov señala que el único resultado de su arresto es un "enorme daño" a la imagen de Francia
Sputnik Mundo
El fundador de Telegram, Pável Dúrov, calificó su detención en agosto de 2024 como "extraña" y añadió que el único resultado fue "un enorme daño a la imagen de... 24.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-24T18:50+0000
2025-08-24T18:50+0000
2025-08-24T18:50+0000
internacional
rusia
francia
pável dúrov
sociedad
telegram
🌍 europa
parís
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1a/1157066742_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_78dbf4247dd644247fe9d18ef108fc13.jpg
Calificó el arresto no solo como algo sin precedentes, sino también como "algo absurdo desde el punto de vista jurídico y lógico".Pável Dúrov fue detenido en un aeropuerto de París el 24 de agosto por cargos relacionados con usos delictivos de su aplicación de mensajería. Fue puesto en libertad el 28 de agosto bajo fianza de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares).
https://noticiaslatam.lat/20250728/1164913547.html
francia
parís
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1a/1157066742_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_984ac9c64984795679d13b8c2450ef3c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, francia, pável dúrov, sociedad, telegram, 🌍 europa, parís
rusia, francia, pável dúrov, sociedad, telegram, 🌍 europa, parís
Dúrov señala que el único resultado de su arresto es un "enorme daño" a la imagen de Francia
El fundador de Telegram, Pável Dúrov, calificó su detención en agosto de 2024 como "extraña" y añadió que el único resultado fue "un enorme daño a la imagen de Francia como país libre".
"Un año después de este extraño arresto, sigo teniendo que volver a Francia cada 14 días y aún no se ha fijado la fecha para la apelación. Por desgracia, el único resultado de mi arresto hasta ahora ha sido un enorme daño a la imagen de Francia como país libre", declaró el director general de Telegram, Pável Dúrov.
Calificó el arresto no solo como algo sin precedentes, sino también como "algo absurdo desde el punto de vista jurídico y lógico".
Pável Dúrov fue detenido
en un aeropuerto de París el 24 de agosto por cargos relacionados con usos delictivos de su aplicación de mensajería. Fue puesto en libertad
el 28 de agosto bajo fianza de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares).