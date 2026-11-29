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El Tribunal de Arbitraje Deportivo revela una discriminación politizada de la IIHF contra la selección rusa de hockey

El Tribunal de Arbitraje Deportivo revela una discriminación politizada de la IIHF contra la selección rusa de hockey

Sputnik Mundo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) publicó los fundamentos de su resolución sobre la participación de los jugadores de hockey rusos en competiciones... 29.11.2026, Sputnik Mundo

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"Lo importante es que, pese a esos otros conflictos armados, la IIHF [Federación Internacional de Hockey sobre Hielo] ni siquiera había iniciado una evaluación de sus posibles repercusiones en la participación de esos países. La cuestión no es que se debieran aplicar las mismas exclusiones, sino que Rusia seguía excluida sin nuevas pruebas que lo justificaran, mientras que, en el caso de esos otros países y temporadas, la IIHF ni siquiera llevó a cabo una investigación", señala el documento.Asimismo, el tribunal argumenta que, pese a que Estados Unidos, Israel e Irán están involucrados en conflictos armados, sus selecciones deportivas no fueron excluidas de las competiciones.Los precedentes se resolvieron de otra maneraDurante el proceso también se hizo hincapié en la situación de la selección israelí. En 2025, las autoridades australianas declararon que no podían garantizar la seguridad de los deportistas israelíes. En aquel momento, la IIHF abordó el asunto de manera individualizada, buscó vías para reducir los riesgos e incluso trasladó el campeonato de Australia a Serbia. En el caso de Rusia, los árbitros no apreciaron un esfuerzo comparable para encontrar una solución, indica el TAS.La resolución del TAS se dictó el 30 de octubre. El tribunal ordenó a la IIHF permitir la participación de las selecciones rusas de hockey en sus competiciones: el Campeonato Mundial Juvenil de Canadá (del 26 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027), los campeonatos mundiales femenino y masculino sub-18, así como los campeonatos mundiales absolutos masculino y femenino de 2027.Mientras tanto, los jugadores rusos tenían prohibida la participación en competiciones internacionales desde 2022.Anteriormente, la federación internacional World Aquatics anunció el traslado de uno de sus torneos de Canadá a México, después de que las autoridades canadienses se negaran a conceder visados a los deportistas rusos.

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